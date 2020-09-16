Після повернення з війни Андрій Дробіт змінив фах розвідника на садівника, а зброю — на ірландські троянди. АТОвець у селі Вислобоки, що на Львівщині, розвиває естетичний сімейний бізнес із дружиною та двома доньками. Вони без втрат пережили карантин, тому мають намір розширюватися.

У минулому Андрій Дробіт займався будівельним бізнесом, тому, коли повернувся з війни, захотів знову почати власну справу. На одній із зустрічей побратим Микола Стецьків порадив йому спорудити теплицю. Про це Андрій Дробіт розповів 24 каналу.

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Спершу герой хотів вирощувати там полуницю, проте односельці наштовхнули на іншу думку. Чоловік пригадав, що під час будівництва теплиці усі питали, чи буде він вирощувати квіти.



Збудована теплиця / Скриншот з відео

Тож родина вирішила вирощувати у теплиці ірландську троянду — еустому. Пояснили, що це дуже тендітна квітка з тонкою натурою.

Вона може хворіти. Її треба підв'язувати, бо вона ламається. Один з таких важливих моментів — треба розуміти, що з нею не так,

– пояснила дружина Андрія Олена Дробіт.

АТОвець розповів, що його досвід розвідника допоміг навіть у квітковому бізнесі. На війні чоловік навчився насамперед терплячості, а вона у вирощуванні еустом дуже потрібна, адже від висаджування до цвітіння рослини минає 4 місяці.

"В розвідці ми переважно чекали, чекали. Потім трохи працювали. Потім вдень спали. Там треба мати витримку чекання", – повідомив ветеран АТО, квітникар Андрій Дробіт.

Дроботи розвивають свою естетичну справу уже 3 роки. І карантин, який болюче вдарив по багатьох підприємствах, їх не зачепив, а пішов на користь.



Вирощування еустоми / Скриншот з відео

"У зв'язку з карантином митниця стоїть, тобто немає контрабанди. Все завозиться офіційно і є попит на будь-яку продукцію, навіть на квіти. Нам так легше продавати", – повідомив Андрій Дробіт.

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Сім'я починала з однієї теплиці, а тепер побудувала другу, де все сучасно і тонко продумано. До прикладу, ґрунт зігріває ціла система підземних труб. Раніше подружжя продавало еустому вроздріб, тепер — тільки гуртом, а букети складають лише для друзів.