Як громадам розвивати освіту за орієнтирами Європи: у Києві відбудеться зустріч MSAgency Club

Розвиток освіти в громадах залежить не лише від державної політики, а й від рішень на місцях. Європейська інтеграція відкриває можливості для переосмислення ролі громад у цій сфері, зокрема через принципи дитиноцентричності та довгострокового розвитку людського капіталу.

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Дитиноцентричний підхід передбачає, що потреби, голос і добробут дитини стають основою управлінських рішень. Завдяки цьому громади можуть створювати доступне й безпечне освітнє середовище, у якому кожна дитина має змогу розкрити свій потенціал. Водночас важливо розвивати можливості для навчання людини впродовж усього життя.

Саме ці питання стануть центральними під час зустрічі MSAgency Club, яка відбудеться 19 листопада в Києві. Учасники розглянуть європейські практики, обговорять управлінські підходи та шукатимуть рішення, які українські громади зможуть застосовувати з урахуванням власних потреб.

Що передбачає програма зустрічі

Програма об'єднає виступ, панельну дискусію та практичну роботу в тематичних групах.

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Виступ "Освіта як система можливостей для розвитку людини". Партнер M-S-A, директор і декан Kyiv-Mohyla Business School Олександр Саврук говоритиме про освіту як середовище для розкриття людського потенціалу та розвитку можливостей людини.

Партнер M-S-A, директор і декан Kyiv-Mohyla Business School Олександр Саврук говоритиме про освіту як середовище для розкриття людського потенціалу та розвитку можливостей людини. Панельна дискусія "Суб’єктність громади в освіті: що змінює європейська інтеграція?" Учасники дискусії зосередяться на ролі громад у формуванні освітньої політики, балансі між державними стандартами та місцевою автономією, а також можливостях впливати на розвиток власної освітньої системи.

Державну перспективу представлять заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин і міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Вони окреслять національні пріоритети, державні стандарти та основні напрями розвитку освіти в контексті європейської інтеграції. Зокрема, йтиметься про розподіл повноважень і відповідальності між державою та громадами.

Практичним досвідом місцевого управління поділиться начальниця Управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Вона розповість про стратегічний розвиток освітньої системи громади та можливості реалізації власних пріоритетів.

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Європейський досвід представить литовська експертка з освітньої політики Угне Якубаускайте-Аласеявічене. На прикладі Литви та Естонії вона розгляне, як розподіляють відповідальність між державою та муніципалітетами й яких змін зазнали освітні системи цих країн після вступу до Європейського Союзу.

Модеруватиме розмову голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак. Він допоможе поєднати державний, місцевий та європейський погляди на розвиток освіти.

Чотири воркшопи для пошуку практичних рішень

Окремою частиною зустрічі стане робота на чотирьох воркшопах. Кожен із них присвятять одному з ключових напрямів розвитку освітньої системи громади.

Рівність можливостей. Учасники обговорять, як створювати умови для всебічного розвитку кожної дитини та забезпечувати рівний доступ до якісної освіти. Модераторка – Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти.

Учасники обговорять, як створювати умови для всебічного розвитку кожної дитини та забезпечувати рівний доступ до якісної освіти. Модераторка – Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти. Навчання впродовж життя. У центрі уваги буде розвиток можливостей для навчання та особистого зростання людини на різних етапах життя.

У центрі уваги буде розвиток можливостей для навчання та особистого зростання людини на різних етапах життя. Модератор – Сергій Омельчук, перший проректор Херсонського державного університету.

Якість освіти Учасники розглянуть, як використовувати дані для оцінювання освітніх результатів і управління розвитком освітньої системи громади. Модераторка – Оксана Компанієць, начальниця Управління Державної служби якості освіти в Черкаській області.

Учасники розглянуть, як використовувати дані для оцінювання освітніх результатів і управління розвитком освітньої системи громади. Модераторка – Оксана Компанієць, начальниця Управління Державної служби якості освіти в Черкаській області. Освітнє партнерство. Воркшоп присвятять взаємодії різних учасників освітнього процесу та спільному напрацюванню пропозицій для розвитку місцевої освітньої політики. Модераторка – Лілія Марачканець, керівниця напряму корпоративної соціальної відповідальності Kernel, директорка БФ "Разом з Кернел".

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Під час практичної роботи учасники ознайомляться з управлінськими практиками європейських муніципалітетів і зіставлять їх із досвідом українських громад. Це допоможе визначити нові можливості для місцевих освітніх систем та сформувати ідеї для подальших управлінських рішень.

Ініціативу MSAgency Club реалізує M-S-A за підтримки БФ "Разом з Кернел". Партнерами події є Державна служба якості освіти України, Український центр оцінювання якості освіти та Get Ready 4EU.

Як долучитися до зустрічі

Міжнародна зустріч "Освіта в громаді: європейські орієнтири та простір власних рішень" відбудеться 19 листопада в Києві та онлайн.

Реєстрація відкрита до 17 листопада за посиланням. Детальніше про MSAgency Club можна дізнатися на офіційному сайті.