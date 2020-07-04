Курс гривні щодо долара та євро на готівковому ринку упав після того, як голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку. Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, як українцям максимально убезпечити свої заощадження. Насамперед він наголосив, що точно не треба забирати гроші з банку.

Однак ключове питання – в якій валюті вони там зберігаються. В ефірі 24 каналу він зазначив, що зараз не може радити зберігати гроші лише в національній валюті.

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На думку Сергія Фурси, ті ризики, які зараз політики, починаючи з президента, створили для фінансової стабільності в України, цілком можливо призведуть до девальвації.

"Тому зараз, як на мене, найбільш надійними виглядають доларові депозити в банках з іноземним капіталом",

– пояснив він.

Довідка. Девальвація – коли національна валюта знецінюється щодо інших валют. Тобто, її курс знижується.

Чи чекати долар по 30 гривень

Інвестиційний банкір відзначив, що це залежить від того як швидко, змінивши керівництво Нацбанку, "представники криворізької школи економіки" перейдуть до запуску друкарського верстата.

Якщо станеться те, на чому зараз наголошують представники "слуг народу", які підштовхували до зміни керівництва НБУ, то рано чи пізно долар справді буде по 30.

"Однак питання – як тільки долар прийде десь до 30, то це чудово для експортерів, але для населення – не дуже. Але вони вже надрукують гроші, це буде тиснути. І потім будуть знову тримати курс і витрачати резерви", – зауважив він.

Про відставку голови Національного банку

За словами Сергія Фурси, НБУ проводив незалежну політику, але зараз через це звільняють керівництво. Тобто, майбутнє керівництво приходить з тим, що треба поводитися по-іншому. Відтак нове керівництво може бути дуже слухняним.

І зазначив, що поки Нацбанк до цього тримав оборону, і поки був менеджмент, який просто робив правильну політику, в результаті чого Україна нормально проходить цю кризу, то можна було б казати: немає про що хвилюватися.

Коли міняється цей менеджмент, мають прийти люди зовсім з іншою думкою і ставленням до вказівок президента, може буде все, що завгодно. Ці люди самі будуть приймати рішення,

– розповів Сергій Фурса.

Також інвестиційний банкір відзначив, що всі чутки вказують: Кирило Шевченко є фаворитом ОП на посаду нового керівника НБУ.

Але додав, що Ігор Коломойський там хоче побачити Богдана Данилишина – голову ради НБУ. Сергій Фурса розповів, що останні місяці Данилишин постійно цькував правління НБУ. Відстоював спочатку ідею, що немає нічого поганого в дефолті.

"Останні місяці пропагував ідею, що інфляція – це чудово, і давайте зробимо побільше інфляції", – наголосив інвестиційний банкір.



Богдан Данилишин / Фото Stockworld

Відставка Якова Смолія: що відомо



Причиною відставки Яків Смолій назвав політичний тиск.



Верховна Рада 3 липня проголосувала за відставку очільника НБУ. Обов'язки керівника Нацбанку виконуватиме перша заступниця Смолія – Яків Смолій 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Раніше він заявляв, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.Причиною відставки Яків Смолій назвав політичний тиск.Верховна Рада 3 липня проголосувала за відставку очільника НБУ. Обов'язки керівника Нацбанку виконуватиме перша заступниця Смолія – Катерина Рожкова

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