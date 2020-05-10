Як після Другої світової війни: у Великій Британії прогнозують ще більше жертв від COVID-19

Загальна кількість померлих через COVID-19 у Великобританії може перевищити втрати Сполученого королівства в Другій світовій війні. Без вакцини країна буде змушена продовжувати карантин до 2024 року.

Відповідний прогноз оприлюднив професор Брістольського університету Філіп Томас, повідомляє Daily Mail.

До теми Рецесія 2020: у Великій Британії прогнозують рекордне падіння економіки

За його даними, якщо країна зануриться в рецесію, то понад 675 тисяч осіб можуть померти від коронавірусу та зубожіння протягом наступних п'яти років.

Для порівняння, під час Другої світової війни загинули 525 тисяч мирних громадян і військових з Британії.

Що відомо про падіння економіки Великої Британії через коронавірус

Банк Англії, центральний банк Великої Британії, попередив, що пандемія коронавірусу підштовхне британську економіку до глибокої рецесії. У повідомленні фінансового регулятора йдеться про зниження темпів росту економіки країни на 14%.

Згідно з даними центрального банку, які регулятор фіксував ще до 18 століття, таке різке зниження економіки країни стане найбільшим із 1706 року .

. акож експерти прогнозують, що середній тижневий заробіток у цьому році знизиться на 2%. Тому британці відчують падіння заробітної плати.

Зверніть увагу! Велика Британія вийшла на перше місце серед країн Європі за кількістю смертей від коронавірусу. Станом на 10 травня на Туманному Альбіоні зафіксовано 31 587 жертв. Загалом COVID-19 заразилися понад 215 тисяч британців.