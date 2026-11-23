Повернення українців додому залежить не лише від бажання, а й від умов для життя та роботи в Україні / Фото Shutterstock

Що втрачає українська економіка через виїзд населення, які умови має пропонувати бізнес для того, щоб змінити ситуацію, і чому повернення не повинно ґрунтуватися на почутті обов'язку – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Україна вже конкурує за власних громадян

За результатами дослідження Deloitte та УВКБ ООН, українські біженці забезпечили економічний внесок, еквівалентний 2,4% ВВП Польщі у 2025 році. Рівень їхньої зайнятості вже досяг 76%. Це означає, що українці не просто адаптувалися – вони стали важливою частиною економічного розвитку іншої держави.

І тут потрібно чесно визнати: ми вже конкуруємо за власних громадян. І нашими конкурентами є країни, які мають цілком прагматичні причини їх утримувати.

Коли говорять про нестачу людей, зазвичай згадують кадровий голод. Не вистачає інженерів, менеджерів, лікарів, робітників. Але проблема набагато глибша. Разом із людьми ми втрачаємо внутрішній попит, а отже – можливості для розвитку цілих індустрій.

Я понад 20 років працюю з брендами й добре розумію, як функціонує споживчий ринок. Українці віком 25 – 45 років – одна з найважливіших аудиторій для величезної кількості категорій. Вони купують житло, автомобілі, техніку, дитячі товари, користуються фінансовими послугами, інвестують в освіту, відпочинок, власний комфорт.

Якщо ці люди залишаються за кордоном, ми втрачаємо не лише сьогоднішні продажі. Ми втрачаємо потенційне зростання ринку на багато років уперед.

І тут виникає ще одна проблема, яку я вважаю особливо небезпечною. Чим меншим стає внутрішній ринок, тим складніше залучати інвестиції. Чим менше інвестицій – тим менше робочих місць і можливостей. А отже, ще менше причин повертатися.

Ми ризикуємо потрапити в замкнене коло, з якого буде дуже непросто вийти. Адже чотири з половиною роки – величезний термін у житті людини. За цей час можна вивчити мову, змінити професію, придбати нерухомість, створити сім'ю, народити дитину.

Я сама знаю, наскільки непростим може бути життя між двома країнами. Коли постійно їздиш між Варшавою та Києвом, у якийсь момент починаєш плутатися, де твоє справжнє життя. Там, де діти й налагоджений побут? Чи там, де робота, друзі, твоя історія і все, що робить тебе собою?

Тому мене дивує, коли повернення українців досі називають питанням післявоєнного відновлення. Ми не можемо дозволити собі чекати. Поки ми плануватимемо майбутні програми, у багатьох людей з'явиться цілком реальне майбутнє в іншій країні.

Річ у тім, що країну можна відбудувати фізично. Але без людей ми не відновимо її економічний потенціал.

І зараз найбільша загроза навіть не в тому, що українці залишаться за кордоном. А в тому, що через кілька років для наступного покоління питання повернення в Україну взагалі перестане існувати.

Що український бізнес може запропонувати фахівцям?

Я не люблю, коли український бізнес автоматично ставлять у позицію слабшого, якому потрібно в усьому наздоганяти європейських колег. У нас достатньо власних переваг.

Ми швидше ухвалюємо рішення, швидше адаптуємося до змін, значно гнучкіше працюємо з клієнтами. Українські фахівці часто мають ширшу зону відповідальності та більший вплив на бізнес, ніж їхні колеги на аналогічних позиціях у Європі.

Тобто не завжди нам потрібно їхати до Європи за кращими практиками. Іноді європейським компаніям варто повчитися в українських.



Оксана Бєляєва / Фото, надане 24 Каналу

Якщо ми хочемо конкурувати за спеціалістів, які вже спробували працювати в інших країнах, доведеться переглянути чимало звичних речей. І передусім – ставлення до людини.

Саме тому ми в OMD почали експериментувати з чотириденним робочим тижнем.

Запровадили Recharging Day – додатковий вихідний у періоди, коли маємо менше навантаження.

Для сервісної компанії, де клієнти очікують високої швидкості та якості роботи, це було серйозне управлінське рішення. Але ми побачили, що люди можуть працювати ефективніше, коли мають можливість відновлюватися. Вони краще планують час, чіткіше визначають пріоритети, стають більш зосередженими.

Звичайно, гнучкість не замінить конкурентної зарплати. Фінансове питання залишається принциповим. Але я б не зводила його лише до суми в трудовому договорі.

Людина, яка сьогодні працює у Варшаві чи Берліні, оцінює весь свій життєвий бюджет. Скільки коштує житло? Які витрати на дітей? Чи зможе вона дозволити собі відпочинок? Які має перспективи зростання доходу?

І коли українська компанія запрошує її повернутися, потрібно розуміти, що ми пропонуємо не просто нову роботу. Ми пропонуємо змінити сформований спосіб життя.

Зауважте! Бізнесу варто серйозно розглянути індивідуальні програми повернення для запитаних фахівців. Допомогу з переїздом, тимчасовим житлом, пошуком школи для дітей, адаптаційний період, можливість дистанційно почати працювати ще до повернення.

Окрема тема – професійні амбіції. Якщо людина за роки за кордоном стала керівником, отримала міжнародний досвід, опанувала нові інструменти, буде дивно запросити її назад на колишню позицію.

Навпаки, потрібно використати цей досвід. Дати людині можливість розвивати новий напрям, працювати з міжнародними клієнтами, запускати проєкти, навчати інших.

І тут Україна має дуже серйозну перевагу: ми можемо пропонувати масштаб впливу. У нас ще багато чого потрібно створити, змінити, перебудувати. Для амбітного професіонала це може бути значно цікавіше, ніж стабільна, але досить передбачувана кар'єра в європейській корпорації.

Чому самої лише зарплати часто недостатньо

Ми говоримо про демографічну кризу, необхідність повернення українських родин, народження дітей. Але подивімося, наскільки наш бізнес готовий до жінки, яка хоче одночасно будувати кар'єру й виховувати дітей.

Чи готові ми до гнучких графіків? Чи готові не зупиняти її професійне зростання після декрету? Чи готові давати їй відповідальні посади без упередження, що тепер сім'я заважатиме роботі?

Не можна говорити про необхідність повернення українських жінок, не змінюючи умов, у яких їм доведеться працювати.

Українському бізнесу час перестати вимагати від людей підлаштовувати все своє життя під роботу. Сучасна компанія має вміти поєднувати сильний бізнес-результат із нормальним людським життям. І це не суперечить амбіціям. Навпаки, саме так ми зможемо конкурувати за найсильніших.

Мені здається, українським компаніям варто почати з незручного запитання: а чому сильний спеціаліст узагалі має захотіти працювати саме з нами? Що конкретно людина отримає тут такого, чого не матиме в іншій країні?

На мою думку, нам потрібно навчитися пропонувати людям те, що часто складно отримати у великих міжнародних структурах, – реальний вплив. Я знаю багато талановитих спеціалістів, які роками працюють у великих корпораціях, чудово заробляють, але мають дуже обмежений простір для власних рішень. Є посада, посадова інструкція, кілька рівнів погодження, визначені процеси. В Україні ми можемо запропонувати зовсім іншу динаміку.

Можливість за кілька років очолити напрям, запустити продукт, створити команду, отримати відповідальність за міжнародний проєкт. А в окремих випадках – стати партнером у розвитку нового бізнесу.

Гадаю, що українським компаніям час активніше розглядати моделі участі співробітників у результатах бізнесу: довгострокові бонусні програми, розподіл прибутку, а там, де це можливо, – частку в компанії.

Ми часто хочемо від людей підприємницького мислення, але залишаємо їм роль виконавців. Просимо ставитися до бізнесу як до власного, хоча фактично всі важливі рішення залишаємо за керівництвом. Так не буває.

Якщо хочеш працювати з амбітними людьми, потрібно бути готовим ділитися не лише відповідальністю, а й можливостями.

Я не хочу, щоб ми конкурували з європейськими роботодавцями за право запропонувати людині більш комфортне робоче місце. Я хочу, щоб ми конкурували за можливість запропонувати їй масштабнішу кар'єру.

Що мають змінити держава й суспільство

Найпростіше зараз сказати, що держава повинна забезпечити безпеку, а бізнес – створити робочі місця. Формально все правильно. Але я не думаю, що такий розподіл відповідальності вирішить проблему.

Ми маємо справу з набагато складнішим завданням. Потрібно повернути людям бажання пов'язувати своє майбутнє з Україною.

А для цього замало просто запропонувати роботу чи державну допомогу. Коли ми говоримо про повернення, то часто уявляємо сам момент переїзду. Людина зібрала речі, перетнула кордон, приїхала додому. Але що далі?

Вона має знайти житло, влаштувати дітей до школи, розібратися з документами, знайти роботу, відновити соціальні зв'язки. А якщо її рідне місто окуповане чи зруйноване? Якщо професія, за якою вона працювала до війни, більше не запитана? Якщо діти вже краще говорять мовою країни, в якій прожили останні роки?

Людям потрібні відповіді на цілком практичні запитання. І бажано ще до того, як вони ухвалять рішення про повернення.

Я вважаю, що держава повинна створити зрозумілу систему супроводу таких родин. Не обмежуватися інформаційним сайтом, де зібрано десятки посилань на різні установи, а забезпечити можливість реально вирішити ключові питання. І тут потрібна принципово інша якість державного управління.

Ми маємо навчитися вимірювати успішність повернення не кількістю людей, які приїхали, а кількістю тих, хто зміг тут побудувати життя. Скільки людей через рік після повернення мають стабільну роботу? Скільки дітей успішно адаптувалися до української освіти? Скільки людей відкрили власний бізнес? Скільки родин вирішили залишитися?

Звичайно, головним питанням залишається безпека. І тут я не хочу створювати ілюзій. Жодна зарплата, державна виплата чи корпоративна програма не замінить батькам впевненості, що їхня дитина перебуває в безпеці. Але безпека не може бути виправданням для бездіяльності в усіх інших питаннях.

Уже сьогодні потрібно працювати над житловими програмами, професійною перекваліфікацією, освітою, умовами для підприємництва, зрозумілими правилами для інвесторів. Окремо варто виділити економічну реінтеграцію українських жінок.

Але я піду ще далі. Нам необхідно одночасно працювати над поверненням українців з-за кордону та поверненням ветеранів до цивільного життя.

Мені близька модель, у якій держава забезпечує системні рішення, бізнес створює професійні можливості, а громадські ініціативи працюють із соціальною інтеграцією.

Жоден із цих учасників не впорається самостійно. І жоден не має права перекладати всю відповідальність на інших. Я б хотіла, щоб держава перестала дивитися на повернення українців як на кампанію з переконання.

Є така проста управлінська логіка: якщо ти хочеш, щоб людина щось зробила, потрібно не лише дати їй мотивацію, а й максимально спростити сам процес.

Подивімося на повернення очима звичайної родини. Людина кілька років жила в іншій країні, працювала, платила податки, виховувала дітей. Тепер вона розглядає Україну. І перед нею виникають десятки запитань. Як перевести дитину до української школи? Чи визнають її навчальні результати? Як підтвердити диплом або професійну кваліфікацію? Які податкові наслідки матиме переїзд? Як відновити документи? Що робити, якщо житло залишилося на окупованій території?

Я б запропонувала побудувати систему, у якій значну частину питань можна вирішити ще до повернення. Причому не просто отримати консультацію, а пройти конкретні процедури: оформити документи, узгодити переведення дитини, знайти можливості працевлаштування, розібратися з податковими та юридичними питаннями.

Але є ще один важливий момент. Я категорично не хотіла б, щоб політика повернення створила новий поділ між українцями.

Якщо родина втратила житло – їй потрібна допомога незалежно від того, де вона провела останні роки. Якщо людина потребує перекваліфікації – вона повинна мати доступ до відповідної програми незалежно від історії переміщення. Ми не можемо вирішувати демографічну проблему ціною нового суспільного конфлікту.

Частина людей залишиться за кордоном. Це реальність. Але чому ми маємо втрачати їх для України?

Створюймо можливості для інвестицій, спільних підприємств, експорту українських товарів, професійних партнерств. Українці, які працюють у міжнародних компаніях, можуть відкривати для нашого бізнесу нові ринки. Молодь, яка здобуває освіту в європейських університетах, може долучатися до українських дослідницьких та підприємницьких проєктів.

Я б узагалі розглядала українську спільноту за кордоном як величезну мережу міжнародних зв'язків, яку нам ще належить навчитися використовувати.

Як бізнес може зберігати зв'язок з українцями за кордоном

Коли ми говоримо про залучення українців з-за кордону, я б почала не з нових програм, а зі ставлення до людей, які вже були частиною наших команд. Ми часто мислимо категоріями найму та звільнення. Людина працює – вона наш співробітник. Виїхала чи змінила компанію – професійні відносини завершилися. Але сьогодні цей підхід, на мою думку, застарів.

У міжнародній мережі OMD ми маємо приклад колеги, яка під час війни переїхала до Польщі та продовжила професійний розвиток на регіональному рівні. При цьому вона зберегла зв'язок з українською командою та можливість застосовувати свої знання для розвитку нашого ринку.

Ми не намагалися повернути людину будь-якою ціною. Ми зберегли професійні відносини, створили можливості для подальшого розвитку й отримали від цього взаємну користь. Саме так, на мою думку, повинна працювати сучасна компанія.

Я взагалі вважаю, що українським роботодавцям потрібно активніше розвивати професійні спільноти навколо власних компаній. Не лише серед чинних співробітників, а й серед тих, хто працював із нами раніше, переїхав, отримав новий досвід. Адже людина може повернутися до співпраці через 2, 3 чи 5 років. А може стати міжнародним партнером, привести нового клієнта, допомогти з виходом на інший ринок. Ми не повинні сприймати кар'єру як історію, яка обов'язково відбувається в межах однієї країни.

У випадку українців, які повертаються з-за кордону, ситуація, звичайно, інша. Але є спільний принцип: не потрібно намагатися повернути людину до тієї ролі, яку вона мала раніше. Вона змінилася. Отримала новий досвід. Можливо, інакше бачить світ, роботу, особисті стосунки. І наше завдання – дати цьому досвіду можливість реалізуватися.

Щодо OMD, ми вже маємо сильну основу для цього: міжнародну мережу, досвід роботи з командами в різних країнах, власні навчальні інструменти, культуру відкритої комунікації та довіри. Подальший розвиток можливостей співпраці зі спеціалістами за кордоном я вважаю перспективним напрямом. Зокрема, через спільні міжнародні проєкти, обмін експертизою та поступове залучення людей до роботи з українським ринком.

Я не хочу, щоб роботодавці змагалися в тому, хто голосніше оголосить про підтримку українців за кордоном. Значно важливіше, хто зможе запропонувати конкретній людині цікаву роботу, довіру, розвиток і перспективу.

Україна має пропонувати не жертву, а майбутнє

Я хочу сказати одну річ, яка для мене принципова: людина не повинна відмовлятися від власних амбіцій, щоб довести свою любов до України. Ми чомусь часто говоримо про повернення так, ніби це обов'язково має бути певна жертва. Нижча зарплата, складніший побут, менше можливостей – але натомість людина вдома, серед своїх.

Мені хочеться бачити Україну, в якій люди багато заробляють, відкривають компанії, купують красиві квартири, розвивають свої таланти, подорожують, народжують дітей, будують щасливі стосунки. Так, саме так. Я хочу говорити не лише про нашу здатність витримувати труднощі, а й про право українців жити добре.

Ми надто довго перебуваємо в режимі виживання. І зрозуміло, чому. Але країна не може нескінченно розвиватися винятково завдяки здатності своїх громадян терпіти, пристосовуватися та долати перешкоди. Для економічного зростання потрібні інші настрої. Потрібні амбіції, бажання створювати нове, прагнення до достатку, готовність інвестувати у власне майбутнє.

І у нас є чим пишатися: українські підприємці, креативники, технологічні команди, військові, волонтери за останні роки продемонстрували значну здатність створювати рішення в умовах, які багатьом іншим здавалися б неможливими.

Ми можемо створити скільки завгодно робочих місць, але людині потрібна не лише робота. Їй потрібні друзі, близькі, кохання, відчуття належності, можливість будувати власне життя. Для мене це така сама важлива частина майбутнього України, як інвестиції чи нові підприємства.

Тому зараз варто перестати пропонувати українцям повертатися до минулого. Його вже немає. І не буде. Не буде тієї України, яку ми залишили у 2022 році. Змінилися люди, змінилися потреби, змінилася сама країна.

Але в нас є можливість створити іншу Україну. Значно сильнішу економічно, більш відкриту до нових ідей, сучаснішу в управлінні, відповідальнішу у ставленні до людей.

І щоб людина, яка має можливість жити у Варшаві, Лондоні чи Берліні, подивилася на Україну й сказала: я хочу бути саме там. Бо там я можу зробити більше, досягти більшого і побудувати життя, яке мені подобається. Ось тоді ми справді виграємо конкуренцію за наших людей. Не завдяки почуттю провини чи обов'язку, а завдяки можливостям, які створимо для них удома.

Я не хочу, щоб українці поверталися сюди винятково через почуття обов'язку. І не хочу, щоб ми будували державну політику на почутті провини тих, хто виїхав. Мені значно ближча інша мотивація: людина повинна хотіти бути частиною того, що відбувається в Україні. Тому що тут цікаво. Тому що тут можна реалізувати себе. Тому що тут можна створити бізнес, який через кілька років вийде на міжнародні ринки. Тому що тут є люди, з якими хочеться працювати, дружити, будувати стосунки.

Бо зрештою люди повертаються не туди, де їх найбільше потребують. Вони повертаються туди, де бачать своє майбутнє.