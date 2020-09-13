Понад пів року українські медики борються із COVID-19. Хтось із захистом, а дехто і без обіцяних урядом доплат.

Фельдшер

З початку пандемії у COVID-бригаді працює харків'янин Артем Трофімчук. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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Зміна на швидкій починається з 7 ранку та триває 12 годин. Кожного дня буває різна кількість викликів, проте шпиталізують тільки важкохворих, в яких є дихальна недостатність.

Артем перевозив дітей і дорослих. Розповів, що візит медиків викликає переляк серед сусідів. Часто доводиться ставати психологом для родичів і пацієнтів, а інколи просто з під'їзду транспортували в реанімацію.

Не так давно був виклик з ураженням 80% легень. Тобто це дуже складна ситуація. Цей хворий відразу пішов до реанімаційного відділення,

– розповів фельдшер екстреної невідкладної допомоги Артем Трофімчук.

За словами фельдшера, зараз швидка забезпечена всіма засобами захисту, а обіцяну надбавку отримує останні 4 місяці. Турбує ж чоловіка те, що і досі харків'яни не розуміють небезпеки COVID-19.

Лікар-інфекціоніст

В нон-стоп режимі останні пів року працює і тернопільська лікарка – Оксана Кадубець. Одразу після університету жінка пішла працювати в інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги.

Пригадала, як в середині березня 2020 року в області виявили першого хворого на COVID-19. Тоді чоловіка у важкому стані привезли саме до них.

"Напруга, звісно була, багато невизначеності. Американські рекомендації були дуже дієві на початках, а також італійські допомогли розібратися і швидше адаптуватися", – розповіла лікарка-інфекціоністка Оксана Кадубець.

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За словами лікарки, усі необхідні засоби захисту їм видали одразу. Тож попри те, що в їхньому інфекційному відділенні уже пролікували близько пів тисячі пацієнтів, — ніхто з працівників не заразився.



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