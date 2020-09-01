Транспортування різних вантажів – це складний процес, що складається з безлічі підготовчих періодів. Упаковка, оформлення документації перед вантажоперевезенням, збереження, оперативна і безпечна доставка – все це у період карантину теж значно ускладнилися.

Робота після відпусток – невдовзі ми забудемо пандемію

З огляду на нестабільну ситуацію з Covid-19, в Україні планується продовження адаптивного карантину до 1 листопада. Пандемія запустила глобальний аудит, і вся наша реальність і далі піддаватиметься ревізії. Для транспортних компаній, крім пошуку нових клієнтів і нових видів послуг, важливим завданням в умовах карантину стає збереження партнерських відносин. Період нестабільності закінчиться, і на новому етапі надійне партнерство буде цінуватися більше за гроші.

Види замовлень і послуг вантажного таксі: нові стратегії

У системі вантажних перевезень і поставок товарів у великих містах сталися відчутні зміни. Транспортні компанії раціонально змінюють стійкі схеми і пропонують альтернативні види замовлень і послуг. Доставка товарів та продуктів на дім, доставка медикаментів, перевезення будматеріалів, пропозиція вигідних умов квартирних переїздів, дачних переїздів. Перевізники вживають всіх заходів для збереження бізнесу вантажних перевезень.

Ціна вантажних перевезень

Сфері залізничного транспорту для підвищення рентабельності експерти рекомендують знизити тарифи на вантажні перевезення на 7-10%. А поки великовагова галузь рухається за інерцією, автомобільні перевізники в змозі запропонувати оптимальні ціни на перевезення вантажів. Компанії з вантажних перевезень у м. Київ, наприклад "Інка-Транс", пропонують наступні ціни: вантажівка 2 т становить 140 грн/Год, за містом – 8 грн/км. Для порівняння, вантажне таксі "Давай Переедем" пропонує автопарк бусів і вантажівок від 120 грн/год і послуги вантажників 100 грн/год. Констатуємо, що при різких змінах у сфері пасажирських перевезень, ціни на вантажне таксі утримуються у доступних межах.

Як правильно планувати вантажні перевезення і як вибирати вантажне таксі?

Щоб під час перевезення вантажів усе було гаразд, у транспортній компанії враховують можливі проблеми і завчасно вживають заходів для безпеки і збереження вантажу.

● Тривале перебування в дорозі – ризик пошкоджень вантажу зростає, особливо при неправильному транспортуванні, фіксації товару у вантажному таксі.

● Правильна упаковка товару – з написами "верх", "крихке", відповідна тара для звичайного вантажу і складного обладнання.

● Такелажні роботи – рівномірний розподіл товару у вантажівці.

● Правильний вибір вантажного таксі – попереднє уточнення всіх нюансів перевезення вантажу, отримання від клієнта чіткої інформації про товар.

Попутні вантажні перевезення по Україні

Оплата в одну сторону за виконану доставку – при такому способі доставки транспортні компанії надають можливість заощадити до 80% власних коштів. Середня вартість попутного вантажу 1 тони товару, залежно від типу продукції і напрямку, становить 2-5 грн/км.

Міжнародні вантажоперевезення

Практично щодня з'являються нові вимоги для міжнародних вантажних перевезень в країни ЄС. У зв'язку з карантином ледь кожна країна вводить власні обмеження, проживання та самоізоляції для професійних водіїв вантажівок. Розробляються правила в'їзду в Україну з "червоних" зон, але обмеження не торкнуться водіїв транзитного вантажопотоку. А для деяких країн, зокрема Білорусі, передбачається пом'якшення умов в'їзду.

Кажуть, що найкращий спосіб дати об’єктивну оцінку ситуації – поглянути на неї з боку. В такому випадку, пандемія надала таку можливість. Причому не тільки на ринку вантажних перевезень, а загалом у всіх сферах життя.