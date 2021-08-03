Зазвичай, коли ми приносимо додому фрукти, ми робимо одне з двох: складаємо все у вазу на стільниці або кидаємо у холодильник. Шанс помилитися не такий вже й великий, адже майже усі фрукти можна зберігати в холодильнику, і майже усі фрукти можуть протриматися хоча б кілька днів за кімнатної температури. Але якщо ви хочете отримувати максимум задоволення і користі від дарів природи та економити бюджет, варто трохи розібратися у цьому питанні.

Як правильно зберігати фрукти та овочі

Здавалося б, тут немає нічого складного, однак існує кілька важливих принципів, дотримання яких суттєво вплине на свіжість, якість та корисність овочів, фруктів та ягід.

Не зберігати фрукти і овочі разом.

Одразу викидати запліснявілі плоди.

Зберігати недостиглі фрукти за кімнатної температури, бажано у паперовому пакеті.

Зберігати фрукти на нижній полиці холодильника або в спеціальному відсіку для фруктів.

Не зберігати фрукти скопом у контейнері холодильника.

З'їдати розрізані фрукти якомога швидше і не зберігати їх довше двох днів у холодильнику.

У холодильнику немиті фрукти зберігати в оригінальній упаковці або вільному пакеті.

Завжди мати на столі або стільниці вазу з фруктами, які плануєте з’їсти сьогодні.

Ну і останнє, однак чи не найбільш важливе – не нехтувати сучасною технікою, яка здатна зберегти максимальну свіжість овочів та фруктів. Тож, якщо ви надумали купити новий холодильник, то краще звернути увагу на моделі зі спеціальними технологіями для зберігання продуктів, як-от Active Humidity* від Bosch.

Холодильники, які підтримують цю технологію, забезпечують сприятливі умови вологості для овочів, фруктів, ягід та інших продуктів, які ви зберігаєте. Усе завдяки модулю активного зволоження. Таким чином, ваші улюблені продукти будуть довше залишатися свіжими, а ви зможете добре заощадити, і вам більше не доведеться часто ходити у продуктовий магазин.

Активне зволоження

Як працює технологія "Активного зволоження" у холодильниках Bosch

Хоча "під капотом" заховано багато складних технологічних особливостей, на практиці все доволі просто. Унікальна технологія Active Humidity забезпечує розпилення води у контейнері для овочів, а вбудований модуль зволоження генерує холодну пару, яка забезпечує оптимальну вологість повітря.

По суті, у себе вдома ви отримуєте технологічний холодильник, який працює як спеціалізований пристрій для зберігання овочів та фруктів у супермаркеті. Там на продукти, які потребують особливих умов зберігання, також розпилюється "туман" з найдрібніших крапельок води – аналог поливання. Таке зволоження забезпечує в 4 рази довшу свіжість овочів та фруктів, що просто неможливо порівняти зі зберіганням у звичайному холодильнику.

Які холодильники підтримують технологію "Активного зволоження"

Наприклад, холодильник BOSCH KGA76PI30U якнайкраще підійде прихильникам здорового харчування. Тут є все, що потрібно для того, аби продукти зберігали свою свіжість якомога довше.

До речі, простір у морозильній камері з технологією NoFrost можна оптимізувати, щоб однаково зручно зберігати як кілька піц, так і об’ємний торт або ж цілу індичку. Крім того, усі полиці в холодильнику висувні, що суттєво полегшує завантаження продуктів, особливо тоді, коли потрібно покласти щось велике.

Ця модель також обладнана функцією SuperCooling*, яка швидко знижує температуру в холодильнику, щоб зберегти продукти всередині, якщо туди потрапило тепле повітря. Вона також гарантує, що нові продукти будуть охолоджені швидше, а за постійну температуру в камері відповідають датчики FreshSense, які постійно контролюють і підтримують потрібний показник в обох відділеннях.

Якщо ж вам потрібні більші об’єми, або ж ви хочете контролювати стан продуктів у холодильнику на екрані свого смартфона – вам точно не варто оминати увагою модель BOSCH KGN86HI306.

Характерною "фішкою" саме цього холодильника для справді "розумного дому" є система контролю продуктів – Smart Food Management.

Контролюйте стан продуктів прямо зі смартфона із застосунком Home Connect

Працює все насправді дуже просто. Холодильник обладнаний двома камерами, які роблять фото кожного разу, коли ви зачиняєте дверцята холодильника. Далі, завдяки технології для "розумного будинку" Home Connect, фото виводиться прямо на ваш смартфон.

Тож вам не потрібно кожного разу складати перелік продуктів, згадувати, що залишилося у холодильнику, а що ви вже з’їли, чи дзвонити з магазину додому, щоб вам нагадали, що потрібно купити – тепер достатньо просто глянути на вміст холодильника у застосунку. Це також збереже ваші гроші, адже ви не купите зайвого, бо точно будете знати, що потрібно.

Однак це далеко не весь функціонал, який доступний користувачу. Ви прямо зі смартфона можете керувати станом продуктів у холодильнику, дистанційно знижуючи температуру у холодильній та морозильній камерах. Це дає змогу довше зберегти свіжість овочів та фруктів або швидко охолодити продукти, які ви щойно поклали до холодильника.

А уявіть ситуацію, коли ви вибралися у відпустку. Ви вже в дорозі, аж тут згадуєте, що забули перевести холодильник у режим збереження енергії. Вам не потрібно повертатися чи починати підраховувати переплати за використану енергію – достатньо лише взяти смартфон і активувати відповідний режим дистанційно. Така вона – перевага "розумної техніки" Bosch і технології Home Connect.

Правильно зберігайте овочі та фрукти

Варто зазначити, що не всі овочі та фрукти краще зберігати у холодильнику. Однак вам не потрібно вичитувати інформацію про кожен продукт для того, щоб дізнатися, що і куди класти – просто запитайте у холодильника. Модель з підтримкою застосунку Home Connect і системою Smart Food Management знає, що та як правильно зберігати, і підкаже вам, куди класти продукти: у відповідну зону чи краще зберігати їх на столі.

Крім того, нові продукти можна додати до переліку, де буде вказаний приблизний строк зберігання кожного з них – "розумній техніці" розумне зберігання.

Запитання: ваш холодильник може запропонувати рецепт з продуктів, які залишилися всередині? А ось BOSCH KGN86HI306 таке вміє. Тож вам не доведеться ламати голову над тим, що приготувати на вечерю чи сніданок з того, що залишилося.

Як бачите, "розумна техніка" вміє дивувати. Сучасні холодильники допомагають дбати про здоров’я та правильне харчування, позбавляють маси клопотів і просто роблять ваші будні комфортнішими.