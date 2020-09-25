У свіжому випуску "Є питання" за 25 вересня – щонайменше 15 депутатів з фракції "Слуга народу" призначили своїх родичів своїми ж помічниками. Більшість на громадських засадах і безоплатно. А деяких оформили на постійній основі та з виплатою зарплат.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, 24 вересня заплатив 3 мільйони гривень застави, щоб вийти із СІЗО. Найближчими днями Володимир Зеленський має внести до парламенту законопроєкт про так звану "нульову декларацію" або про амністію капіталів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.