Автомобіль із кузовом, що нагадує своїми формами інноваційний автомобіль Ілона Маска Tesla Cybertruck проїхався по центрі Одеси. Люди дивувались та фотографували місцеву Tesla.

За даними одеських журналістів, перші електрокари, зокрема й Tesla, з'явилися в Одесі ще в 2014 році. Про це повідомляє місцеве видання "Думська". До теми Ілон Маск: серійний Cybertruck стане меншим і зможе "трохи плавати" Відео "одеської" Тесли опублікували очевидці: Що відомо про Cybertruck Це новий електрокар від Tesla, що отримав дуже незвичний футуристичний дизайн. Та головною його перевагою виробник називає надзвичайну міцність конструкції корпусу.

За попередніми даними, масове виробництво Cybertuck стартує у 2021 році.

Що стосується вартості, то базова модифікація Cybertruck коштуватиме 39 900 доларів. А за топову версію цього електрокара, яка з'явиться лише у 2022 році, потрібно бузе заплатити 69 900 доларів.

Tesla Cybertruck