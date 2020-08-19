Гарні дороги – мрія будь-якої держави, бо це розвиток економіки і громад. Україна наразі похвалитися цим не може. І хоча будівництво головних магістралей триває, мережу крутих автобанів та якісних місцевих шляхів ми побачимо, мабуть, ще нескоро.

Що заважає? Чинників багато. Та один з них вас точно здивує. Детальніше – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

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На кордоні з Румунією, протягом тривалого часу спостерігають найбільшу активність тютюнових контрабандистів. Кримінальний бізнес приносить їм величезні прибутки. І побороти його наразі не вдається.

Ситуація настільки серйозна, що на цю ділянку двічі за останній місяць вилітав голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко. Зустрівся головний прикордонник і з румунськими колегами, аби спільно шукати шляхи розв'язання проблеми. Адже контрабанда, як відомо, існує по обидва боки кордону.



Візит голови Держприкордонслужби України Сергія Дейнека / Скриншот з відео

Експерти підрахували, що за останні роки незаконна торгівля цигарками в Україні зросла майже у 7 разів. І це – щонайменше 5 мільярдів гривень щорічно.

На думку фахівців, за такі гроші можна було б відремонтувати півтисячі кілометрів багатостраждальних доріг.

Ми – в "схроні" контрабандистів. Майже 44 тисячі пачок сигарет перемитники зібрали у звичайному гаражі у Чернівцях. Далі тютюн мали переправити до сусідньої Румунії. Операцію з ліквідації злочинної схеми провели прикордонники Чернівецького загону разом з податковою службою.

І справді схоже на печеру нікотиновозалежного Аладіна. Всюди "скарби" – піраміди відомих цигаркових брендів і жодної акцизної марки. Загалом тютюнового добра на мільйон гривень. Хоч закурись.

Вилучення 44 тисячі пачок контрабандних сигарет: дивіться відео

За вартістю, вилучений контрафакт – еквівалент ремонту близько 3-х тисяч квадратних метрів доріг. Якісних і безпечних. На відміну від цих…



Стан доріг на кордоні з Румунією / Скриншот з відео



Жахливі дороги на Буковині / Скриншот з відео

Дістатися у віддаленні куточки буковинського порубіжжя сьогодні непросто. Та, здається, місцевим громадам гарні дороги не дуже й потрібні. У безлюдній тиші легше торувати перемитні шляхи. А чимало тутешніх нічого іншого робити, на жаль, не бажають…

Про маскування конопляних посівів кримінальними аграріями та підроблення документів – дивіться у програмі.