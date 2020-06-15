Олена Зайцева, яка спричинила смертельну аварію у Харкові, відбуває покарання у Покровському виправному центрі №79. Однак до неї там ставляться доволі лояльно.

У мережі опублікували фотографії Зайцевої з ПВЦ-79. На них видно, як вона займається роботою. А у вільний час відпочиває – засмагає на одному з шезлонгів. Фото опублікували в телеграм-каналі "Труха".

До слова З церквою, джакузі і тренажерним залом: що відомо про колонію, куди етапували Зайцеву



Зайцева займається вишиванням у виправній колонії в Покровську / фото "Труха"

Важливо! 24 канал не може остаточно стверджувати, що на фотографії саме Олена Зайцева. Однак ці фотографії поширюють усі місцеві пабліки.

Варто відзначити, що ПВЦ-79, де відбуває покарання Зайцева, відзначається мінімальним рівнем безпеки. Жінки у супроводі співробітника колонії можуть вийти в місцевий магазин. А харчуватися ув'язненні можуть окремо від інших, чим і користується Зайцева.

У повідомленні "Трухи" зазначається, шо Зайцева користується поблажливістю місцевого начальства.



Зайцева під час засмагання у виправному центрі / фото "Труха"

Смертельна ДТП за участі Зайцевої у Харкові: коротко