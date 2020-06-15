Як відбуває покарання Олена Зайцева: знаходить навіть час для засмаги – фото
Олена Зайцева, яка спричинила смертельну аварію у Харкові, відбуває покарання у Покровському виправному центрі №79. Однак до неї там ставляться доволі лояльно.
У мережі опублікували фотографії Зайцевої з ПВЦ-79. На них видно, як вона займається роботою. А у вільний час відпочиває – засмагає на одному з шезлонгів. Фото опублікували в телеграм-каналі "Труха".
До слова З церквою, джакузі і тренажерним залом: що відомо про колонію, куди етапували Зайцеву
Зайцева займається вишиванням у виправній колонії в Покровську / фото "Труха"
Варто відзначити, що ПВЦ-79, де відбуває покарання Зайцева, відзначається мінімальним рівнем безпеки. Жінки у супроводі співробітника колонії можуть вийти в місцевий магазин. А харчуватися ув'язненні можуть окремо від інших, чим і користується Зайцева.
У повідомленні "Трухи" зазначається, шо Зайцева користується поблажливістю місцевого начальства.
Зайцева під час засмагання у виправному центрі / фото "Труха"
Смертельна ДТП за участі Зайцевої у Харкові: коротко
- Ввечері 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечникова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов.
- Внаслідок ДТП авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Внаслідок наїзду загинуло 6 людей, ще 5 отримали поранення.
- Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. У підсумку і Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.
- У лютому 2019 року Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі. У серпні 2019 року апеляційний суд у Харкові залишив вирок Зайцевій та Дронову без змін.
- Адвокати обох підозрюваних подали касації. У квітні 2020 року колегія суддів Верховного Суду України залишила без змін рішення попередніх судів. Постанова суду є остаточною таоскарженню не підлягає.