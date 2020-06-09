Головний приз лотереї Мега Мільйони США ще раз акумулював, і тепер на кону грандіозна сума, 410 мільйонів доларів США. Українці офіційно можуть взяти участь в тиражі у вівторок.

32, 35, 37, 47, 55 і "Мегабол" 22. Ці номери могли разом зробити когось мультимільйонером ... проте, ніхто не зазначив їх в своєму білеті перед тиражем в минулу п'ятницю. Перший приз американської лотереї "Мега Мільйони" (Mega Millions) знову акумулював, і в найближчий вівторок, 9 червня, складе вже 410 млн доларів.

Взяти участь в тиражі може кожен, незалежно від країни проживання. До слова, троє учасників зуміли вгадати п'ять з шести вищезазначених номерів – переможці забрали додому втішний приз в $ 1 мільйон кожен!

Ще 21 переможців, які зуміли вгадати чотири з шести виграшних номерів, отримали по $ 10,000 кожен! До слова, 6 з них вибрали опцію "мегаплайер", завдяки якій будь-який другорядний приз збільшується в кілька разів, в залежності від номера, під яким випадає відповідна куля Мегаплайер, і отримали на руки $ 30,000 замість $ 10,000!

В цілому, за результатами тиражу в минулий вівторок було зареєстровано 579,016 білета, що виграли.

Грати в Mega Millions з України?

Цього вівторка, 9 червня, американська лотерея Mega Millions розігрує найбільший джекпот в світі – 410 мільйонів доларів! Ця сума викликала ажіотаж серед любителів лотерей, які розхапують білети! Ви можете бути здивовані, але зовсім не виключено, що цей неймовірний приз дістанеться гравцеві з України.

Повторимо – так, у вас є шанс виграти гігантський джекпот Mega Millions, навіть якщо ви не перебуваєте в Америці! Ви можете грати онлайн, купивши офіційний білет на сайті theLotter – сервісі, який дозволяє гравцям з Європи, Азії, Африки і Латинської Америки купувати білети на лотереї по всьому світу.

Ось як це працює: за правилами американських лотерей, взяти участь в тиражах можуть гравці з будь-якої країни світу, за умови того, що лотерейний білет був придбаний в США. Саме цю послугу надає theLotter: компанія має представників в США, відповідальних за покупку білетів в офіційних точках продажу. Ці білети купуються від імені гравців з обраниими ними номерами. Потім вони скануються і завантажуються в обліковий запис гравця на сайті в якості незаперечного доказу покупки. Самі фізичні білети зберігаються в сейфі компанії.

Як поборотися за $ 410 мільйонів з України?

Процес купівлі білета дуже простий, і займає лічені хвилини:

Створіть обліковий запис на сайті theLotter. Виберіть лотерею Mega Millions з 45 доступних на сайті лотерей. Відзначте на формі ваші улюблені номери, або довіртеся фортуні, натиснувши на кнопку "Авто-вибір". Виберіть кількість полів, які ви хочете заповнити, або збільште свої шанси на виграш із систематичною формою або вступивши в синдикат. Підтвердіть покупку білета.

От і все! Все що вам потрібно зробити після цього, це дочекатися результатів!