Але чи готові ми сьогодні з тим самим ентузіазмом затримуватися на заправках, коли в будь-який момент може пролунати сигнал повітряної тривоги? Детальніше про це читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Як війна змінює комфорт і безпеку на українських АЗС

На мій погляд, війна поступово змінює не тільки наші звички, а й саме уявлення про комфорт і безпеку під час подорожей. І ці зміни можуть суттєво вплинути на те, якими будуть українські АЗС у майбутньому.

Протягом багатьох років паливні компанії розширювали перелік додаткових послуг, відкривали ресторани, облаштовували просторі зали відпочинку, дитячі ігрові зони, тераси й навіть коворкінги. Для водіїв це означало більше комфорту, а для бізнесу – додатковий дохід і можливість залучати клієнтів.

Однак сьогодні частина водіїв, особливо в регіонах із частими повітряними загрозами, дедалі частіше віддаватиме перевагу коротким зупинкам. Швидко заправити автомобіль, купити каву або необхідні товари й продовжити маршрут. Не тому, що додаткові послуги стали непотрібними, а тому, що змінилося наше сприйняття ризиків.

Мережі АЗС приділяють дедалі більше уваги безпеці на заправках: облаштовують мобільні укриття та впроваджують додаткові заходи для захисту працівників і відвідувачів. Однак сама наявність укриття не обов’язково сприятиме тому, щоб водій затримався на заправці довше. Навіть знаючи про захисну споруду, людина може почуватися некомфортно поблизу паливної інфраструктури та прагнути скоротити час зупинки.

Ще до повномасштабної війни мало хто замислювався над тим, хто насправді оплачує ці приємні, але необов'язкові зручності. На європейському ринку споживачі зазвичай прагматично оцінюють додаткові послуги, зважаючи на їхню вартість і власну готовність платити за комфорт.

А тепер, коли утримання такої інфраструктури стало значно дорожчим і ризикованішим, перед паливними компаніями дедалі гостріше постає дилема: скорочувати додаткові послуги чи перекладати витрати на їхнє утримання на споживачів.

Поведінка споживачів змінюється. І вже незабаром ми можемо стати свідками ситуації, коли найкращою заправкою буде не та, на якій хочеться провести якомога більше часу, а та, де можна отримати саме те, за чим приїхав, – швидко, зручно та безпечно.