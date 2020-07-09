Президент Володимир Зеленський 9 липня заявив, як можна зупинити виїзд кваліфікованих робітників з України за кордон. На його думку, потрібно забезпечити їх гідними умовами праці, іпотекою та доступними кредитами.

Таку позицію глава держави висловив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Як Зеленський планує втримати українських заробітчан

На виїзд кваліфікованих працівників за кордон йому поскаржилися бізнесмени.

На думку президента, потрібно створювати можливості, щоб люди могли відкривати свій бізнес в Україні.

Він нагадав, що влада започаткувала програму кредитування "5 – 7 – 9", а такрж портфельне кредитування, яке у Верховній Раді з’явиться у вигляді законопроєкту.

Зеленський також розповів про ініціативу щодо доступності іпотеки, адже великі відсотки за кредитами на купівлю житла змушують молоді сім'ї працювати за кордоном. Він переконаний, що іпотека має бути максимум під 10%.

Закривати кордони ніхто не буде. Можна багато розповідати, але поки не буде нормальних робочих місць, нормальної заробітної плати, нічим не втримати людей,

– заявив Зеленський.

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