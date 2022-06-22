У Нацбанку навіть змоделювали найпоширеніші сценарії, за якими працюють шахраї. Для різних випадків є певні алгоритми дій.

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Найпоширеніші схеми шахраїв

Повідомлення від знайомого або друга

Доволі поширений сценарій – знайома вам людина пише повідомлення у соцмережі про те, що збирає кошти з тієї чи іншої причини. У такому випадку вам варто сконтактувати з цією людиною в будь-якому іншому месенджері або зателефонувати їй, щоб уточнити, чи справді вона збирає кошти.

Якщо після уточнення ви з'ясуєте, що такого повідомлення ця людина не надсилала і кошти не збирає – повідомте їй про те, що її сторінку в соцмережі зламали. Порадьте їй змінити пароль у соцмережі та увімкнути двофакторну ідентифікацію. Опісля попросіть її звернутися до кіберполіції.

Фінансова допомога для всіх

Серед схем, які використовують шахраї – повідомлення або дописи в соцмережах про нібито фінансову допомогу, яку може отримати кожен. Текст повідомлення чи допису містить посилання на чат-бот з інструкцією про те, як отримати гроші.

Найперше вам варто перевірити з офіційних джерел інформації дані про фінансову допомогу та в жодному разі не відкривати підозрілі посилання.

У жодному разі не повідомляйте конфіденційну інформацію. Зокрема дані картки, пароль та логін до онлайн-банкінгу тощо. Якщо ж таки особисту інформацію розголошено – зверніться до банку й заблокуйте картку. У випадку, якщо ви запідозрите шахрайство – зверніться до правоохоронців.

Евакуаційні рейси

На жаль, є шахраї, які можуть наживатися навіть на евакуації людей з зони бойових дій. Найчастіше за такі рейси у людей просять передоплату.

Найперше потрібно перевірити інформацію про евакуацію в офіційних джерелах, зокрема перевірте повідомлення від місцевої влади. Якщо це можливо, обирайте післяплату за рейс.

Якщо ви, на жаль, стали жертвою шахрайства – обов'язково зверніться до кіберполіції.

Передоплата за неіснуючі товари

Часто в інтернеті можуть продавати неіснуючі товари. Водночас за це просять передоплату.

Для того, щоб уникнути обману, НБУ рекомендує здійснювати покупки лише на перевірених сайтах. У випадку сумніву радять надавати перевагу післяплаті.

Крім того, для безпеки онлайн-шопінгу можна відкрити онлайн-карту і переводити на неї ту суму, яка необхідна для покупки.

Також важливо нікому не повідомляти термін дії картки, CVV та PIN-код. Крім того, рекомендують здійснювати комунікацію з продавцем саме на платформі, де ви здійснюєте покупку. Перевіряйте адресу сайту, адже часто 1 символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс.

Псевдопокупець

Ще одна доволі популярна схема – коли ви продаєте товар, псевдопокупець просить у вас номер карти, щоб здійснити переказ й каже точний час, коли він переведе кошти. Замість цього вам телефонує його напарник, який представляється співробітником СБУ й каже, що для зарахування потрібно активувати картку.

Тому важливо не повідомляти дані своєї картки стороннім людям та не виконувати жодних кроків для "верифікації" картки. Якщо у вас є сумніви – зателефонуйте до банку.

Збір коштів для ЗСУ

Наступна популярна схема – повідомлення від нібито офіційного органу влади про збір коштів для ЗСУ. У цьому випадку важливо пам'ятати – кошти потрібно переказувати лише через офіційні фонди та благодійні організації. Також ви можете долучатися до збору коштів, які проводять люди, з якими ви знайомі особисто.

Поради щодо захисту своїх рахунків

Найперша порада – установіть мобільний додаток банку, карткою якого ви користуєтеся. Таким чином ви будете контролювати витрати. У застосунку встановіть двофакторну та біометричну ідентифікацію. Крім того, потрібно увімкнути послугу SMS-банкінгу для додаткового контролю за операціями.

Не забувайте про номер телефону, до якого у вас прив'язані рахунки. На SIM-карту встановіть PIN-код, однак не використовуйте комбінації 0000, 1111 чи рік народження.

Тримайте в секреті дані своєї карти, PIN-коди, паролі та свій фінансовий номер. Особливо варто тримати в секреті тризначний CVV-код на звороті карти.

Також ви можете використати наступні поради:

не зберігайте на телефоні паролі та PIN-коди;

установіть ліміт для оплати онлайн;

регулярно оновлюйте паролі від акаунтів, де є персональні дані;

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