Бізнес почав сприймати впровадження цифрових інструментів, зокрема електронного документообігу, не як модний тренд, а як частину стратегії розвитку. Такий висновок зробили учасники третього всеукраїнського форуму "Бізнес без паперу", що відбувся 19 та 23 листопада в Києві.

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Як проходив форум

Організатор — сервіс цифрових рішень для бізнесу "Вчасно" у партнерстві з LIGA360. Вже третій рік поспіль форум збирає представників держави та лідерів ринку з різних індустрій для обміну успішними цифровими практиками.

Цьогорічний форум був поділений на три блоки: швидкий старт, цифровий злет для бізнесу та новий рівень діджиталізації. Відвідувачі отримали дієві інструменти, з якими легко пройти шлях від впровадження першого електронного сервісу до масштабування на всі процеси компанії.

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У перший день форуму представники держави розповіли про цифрові інструменти, що спрощують підприємцям отримання державних послуг, сприяють їхній прозорості та допомагають оптимізувати бізнес-процеси.

Зокрема, Ігор Дядюра, заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, розповів про статус реалізації проєктів електронного ліцензування (Е-дозвіл), електронного споживача (Е-споживач) та електронних контрактів (Е-контракт).

А Фарід Сафаров, директор директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України запевнив бізнес, що вже з 1 серпня 2022 року запрацює обов’язкове використання електронної товарно-транспортної накладної. Що суттєво прискорить розрахунки в перевезенні вантажів та заощадить тони паперу.

Фото 24 каналу

Понад 40 спікерів із таких компаній, як "Ліга", Caparol, "Пуратос", "Агропросперіс", "Арсенал Страхування", "Роял Канін Україна", Rozetka, "Рост" та інших розповіли про те, як їм вдалося ефективно запровадити електронний документообіг та цифрові каси.

Серед найбільш згадуваних порад — підтримка керівництва, постійне інформування та навчання працівників, наявність людини в компанії, яка "рухає" проєкт, а також вимірювання результатів. Це може бути кількість контрагентів, з якими компанія обмінюється електронними документами, типи оцифрованих документів, швидкість обробки. В СК "Арсенал Страхування", наприклад, підрахували, що відмовившись на 90% від паперу, заощаджують клієнтам два дні.

Фото 24 каналу

І якщо минулого року основним драйвером цифрових змін був локдаун, то зараз на перший план виходять інші стимули.

Найбільшою цінністю в нашій компанії є люди. І коли ми з’ясували, що до 40% часу наших кваліфікованих бухгалтерів витрачається на рутину з паперовими документами, ми остаточно переконалися в необхідності переходу на електронний формат. Зараз ми вже бачимо, що лише автоматизація процесу обміну документами скорочує витрати одночасно з підвищенням якості. А наші фахівці замість рутини займаються більш інтелектуальними задачами,

– поділилася власною практикою фінансова директорка УК "Ліга" Інна Можарівська.

Фото 24 каналу

Зазнав змін також і сам електронний документообіг в Україні.

"Коли ми тільки починали пропонувати бізнесу переходити на електронні документи, у 2017 році, з нами розмовляли лише бухгалтери, — зауважив Костянтин Юрченко, комерційний директор сервісу цифрових рішень для бізнесу "Вчасно". — Сьогодні, якщо подивитися на те, хто в компаніях з ними працює, то на відділи продажів припадає 20%, а на бухгалтерії — 15%.

Це свідчить про те, що бізнес усвідомив стратегічне значення оптимізації роботи з документами. Адже до 30% часу продавців витрачається на папери, а до 20% дебіторської заборгованості стається через помилки в документах. Ми підрахували середній показник повернення інвестицій у проєктах впровадження електронного документообігу. Він сягає 445% протягом двох років".

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Учасники форуму дійшли згоди, що масовій цифровізації все ще заважають стереотипи та звички людей. Рецептом проти цього є системне навчання, економічне обґрунтування відмови від паперу та поширення практики використання хмарних цифрових підписів (КЕП).