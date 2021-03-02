Введення мораторію на підвищення комунальних тарифів, розширення програми субсидій та створення цивілізованого ринку газу – 3 кроки, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення та уникнути боргового колапсу. Про це розповів лідер партії "За майбутнє" народний депутат Ігор Палиця.

Сьогодні борги населення за житлово-комунальні послуги сягають 73,6 млрд грн. Мінекономрозвитку прогнозує здорожчання газу на 20%, що зумовить зростання тарифів на опалення та гарячу воду. І відповідно збільшуватиметься заборгованість населення.

За словами Ігоря Палиці, ключова проблема полягає в тому, що ціна на газ для населення є економічно необґрунтованою. За встановленою зараз методикою, оптова ціна газу, незалежно від походження, охоплює прогнозну ціну на німецькому газовому торговому майданчику (хаб NCG), а також вартість транспортування від NCG до західного кордону України через Німеччину, Чехію та Словаччину.

"Тобто Україна, яка самостійно добуває 70% споживаного нею газу, сама встановлює для нього європейську ціну та ще й приплюсовує до неї вартість віртуальної доставки!

Необхідно невідкладно переглянути методологію розрахунку оптової ціни газу, яка повинна враховувати середньозважений показник фактичної собівартості газу українського видобутку. За оцінками експертів, запровадження економічно обґрунтованої оптової ціни на газ дозволить суттєво знизити, до 60%, тариф для українців", – розповів Ігор Палиця.

При цьому лідер партії "За майбутнє" акцентував, що Україна має робити ставку на енергоносії власного видобутку і поступове скорочення їхнього імпорту.

Ігор Палиця також нагадав, що партія "За майбутнє" ініціювала мораторій на підвищення комунальних тарифів мінімум на 1 рік. Проєкт постанови № 4609 вже зареєстрований у Верховній Раді.

"Разом з тим ми пропонуємо розширити програму субсидій і спростити порядок їхнього отримання, передбачивши для цього зміни до держбюджету на 2021 рік. Це дозволить суттєво зменшити борги населення і підприємств-постачальників комунальних послуг", – підкреслив Ігор Палиця.