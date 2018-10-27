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      Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях

      Енергетична стратегія 827 Читать новость на русском

      Український олігарх знає 400 відносно законних способи відібрати гроші у населення. А найближчий шлях від вашої кишені до кишені олігарха лежить через ваші платіжки за комунальні послуги. Кожного з нас щодня обкрадають щонайменше на кілька десятків гривень.

      Не забезпечують? Вода дорога, житло не опалюють, до газконтори не достукаєшся? Вітаю вас! Ви – клієнт українського облгазу, обленерго та водоканалу! І сьогодні ви подаруєте їм та їхнім власникам частину свого, підозрюю, не надто високого доходу. У вигляді завищених тарифів за неякісні послуги.

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      Як виходить, що в Україні існує таке узаконене злодійство? Має ж хтось захищати інтереси родин, бізнесу, громад від злочинних посягань? Є такий орган! Це новий "реформований" та "незалежний" регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

      Це саме вона, НКРЕКП, затверджує тарифи для виробників електроенергії, контролює якість роботи облгазів і обленерго, обмежує монопольний вплив олігархічної енергетики. Коли ДТЕК Ріната Ахметова за два роки заробила на всіх нас додаткові 35 мільярдів гривень завдяки НКРЕКП – це не дуже схоже на обмеження.

      Саме НКРЕКП продовжує активно захищати схему "Роттердам +", яку ми з вами спонсоруємо, витрачаючи кожну копійку. Бо ж в кожному товарі чи послузі в наш час закладено витрати на електроенергію. А значить прибутки вугільних електростанцій Ахметова завдяки встановленим регулятором тарифам продовжують зростати.

      Та чи витрачає ДТЕК наші кошти на сучасні технології на своїх станціях? Відповідь на це питання знають споживачі Ахметівської електрики – мешканці міста Дніпро. Це в їхні вікна щодня задуває смердючий вітер з сажею з Придніпровської ТЕС, яка належить олігарху.

      Може Ахметов створив сучасні умови для роботи на своїх українських шахтах чи підвищив зарплату шахтарям до європейського рівня? Ні, не чули про таке. Про купівлю Ахметовим кілька місяців тому заводу в Абрамовича чули, а про зарплати не чули. Приватна компанія ДТЕК завдяки отриманому від НКРЕКП високому тарифу продовжує коптити небо в наших містах. Натомість державний "Енергоатом" все глибше залазить в борги. Також завдяки регулятору. 

      Атомна енергетика у світі визнана однією з найчистіших. Однак тариф державної атомної енергокомпанії, на якій тримається більша частина енергосистеми країни, у три з половиною рази нижчий, ніж тариф Ахметова. Кваліфіковані фахівці наших АЕС через найнижчі у світі зарплати вимушені цілими змінами їхати закордон на заробітки.

      ахметов
      Рінат Ахметов

      Що нам пропонує регулятор замість цього? Екологічну катастрофу, спонсором якої виступить олігарх Ахметов? Чи небезпеку ядерних інцидентів через хронічне недофінансування заходів безпеки на АЕС? І все це, нагадаю, за наші з вами кошти, які ми справно платимо щомісяця монополіям за електроенергію!

      Так само, до речі, як і за газ. Тільки за газ гроші зі споживачів збирає трошки інший олігарх – Фірташ. Це він контролює більш ніж 2/3 облгазів України. А НКРЕКП має контролювати, щоб газова імперія Фірташа не зловживала своїм монополізмом. От тільки споживачі газу вважають, що регулятор не справляється.

      фірташ
      Дмитро Фірташ

      Коли тисячі ОСББ по всі країні залишилися сам на сам з облгазами перед загрозою відключення, де був регулятор? Чи почули громади хоч слово на свій захист? Ні. Коли облгази змушують десятки тисяч малих підприємців встановлювати на свої невеличкі котли додаткове обладнання вартістю тисячі доларів, чи чули ми голос НКРЕКП? Щось не дуже.

      Навпаки, нам намагаються розказати, що побутові котли підприємців своїм крихітним споживанням газу можуть розбалансувати всю газову систему країни. Це брехня. Але ця брехня витягне з кишень споживачів додаткові мільярди гривень. І перекладе в кишені монополістів.

      Реформа енергетичного регулятора відразу не задалася. Спочатку понад рік членів НКРЕКП не могли призначити. Потім процедуру намагалися оскаржити. Зараз бачимо, що реформа взагалі провалюється, бо регулятор, якого в народі цілком заслужено називають "рагулятор", забув про свою головну функцію – захист споживача. І захищає виключно інтереси монополій. 

      Однак навіть це ще не все. Прийнятий парламентською більшістю закон про НКРЕКП виключає звільнення членів Комісії через непрофесійні і незаконні рішення.  Коаліція просто взяла і подарувала чиновникам, що захищають олігархів і монополій, можливість роками безконтрольно і безкарно "кришувати" обкрадання українців! 

      Автор: Вікторія Войціцька
      Теги: Новини України Бізнес Відеоблоги Тарифи на газ Енергетична стратегія Гроші Рінат Ахметов Дмитро Фірташ Енергетика Газпром комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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