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Як активувати новий дизайн в Chrome: покрокова інструкція

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Як активувати новий дизайн в Chrome для ПК: покрокова інструкція
Як активувати новий дизайн в Chrome для ПК: покрокова інструкція / Фото з вільних джерел

Протягом деякого часу в тестових версіях Chrome був доступний оновлений дизайн в стилі Material Theme. Із випуском стабільної 68 збірки ця опція стала доступною всім бажаючим, проте відшукати її можна лише в списку експериментальних налаштувань.

Про це повідомляє mspoweruser.com.

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Оновлений інтерфейс десктопної версії Chrome виконаний за всіма рекомендаціями Material Theme: переважає білий колір, а адресний рядок має закруглену форму замість прямокутної.

Для активації нового дизайну варто слідувати наступній інструкції:

  1. В адресному рядку введіть chrome: // flags / # top-chrome-md і натисніть Enter.
  2. На сторінці, необхідно знайти розділ UI Layout for the browser's top chrome (буде виділено жовтим).
  3. Виберіть пункт Refresh або Refresh Touchable (для пристроїв з сенсорним екраном).
  4.  Перезавантажте браузер.

Як оновити дизайн в Chrome
Як оновити дизайн в Chrome

Варто зазначити, що на момент написання новини Material Theme доступна не всім користувачам. Зокрема, дизайн не активується на macOS.

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Якщо новий дизайн вам не сподобається, то його можна відключити, вибравши в тих же налаштуваннях замість Refresh пункт Default. Втім, Google рано чи пізно повністю відмовиться від старого інтерфейсу, так що краще почати звикати вже зараз.

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Теги: Техно Google Інтернет Google Chrome
Джерело: 24 Канал
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