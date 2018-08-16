Як часто чоловіки думають про секс

Вважається, що чоловіки постійно думають про секс, або ж кожні 7 секунд, але цифри не зовсім обгрунтовані, адже це близько 7 200 думок про секс на день. А це неймовірно багато. То де ж правда?

Це спробували з'ясувати доктор Террі Фішер та її дослідницька група з Університету штату Огайо, передає ВВС.

У таких випадках застосовують метод вибірки переживань – учасники експерименту мають записувати у щоденник свої думки, коли вони виникають.

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В експерименті взяли участь майже 300 студентів, які мали тиснути на кнопку спеціального лічильника кожного разу, коли у них виникала думка про секс, про їжу або сон.

З'ясувалось, що чоловіки в середньому думають про секс близько 19 разів на день. У жінок таких думок менше – близько 10 еротичних думок на день. Під час експерименту один з респондентів натиснув на лічильник 388 разів, тобто він думав про секс кожні 2 хвилини.

А от про їжу та сон чоловіки думали частіше, ніж про секс, тобто вони схильні більше реагувати на фізіологічні імпульси.

Та результати дослідження доволі суб'єктивні, адже якщо людина намагається наполегливо не думати про щось – забути це стає майже неможливо.

Доктор Вільгельм Гоффман та його колеги провели інший експеримент – роздали учасникам смартфони, які 7 разів на день раптово надсилали їм повідомлення.

Добровольці мали негайно записати те, про що вони думали, саме в момент отримання повідомлення. Найбільша щоденна кількість думок про секс в експерименті – сім. Респонденти більше думали про їжу, сон, особисту гігієну, спілкування з людьми, відпочинок та про каву.

Тож, як мінімум, думка про те, що чоловіки думають про секс кожні 7 секунд – міф.

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