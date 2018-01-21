Як Дубневичам вдається успішно заробляти на схемах із бюджетними грошима

Сьогодні ми знову згадаємо про наших героїв – братів Богдана та Ярослава Дубневичів – про справжнє підґрунтя їхнього надуспішного бізнесу та справжній талант – заробляти мільйони і мільярди ледь не з повітря. А також поговоримо про хоч і повільну, але упевнену трансформацію одного з наших розслідувань у кримінальне провадження НАБУ.

Найвідоміший бізнесактив братів Дубневичів – компанія "КРТ", яка добряче годується із "Укрзалізниці", закуповуючи в їхньої компанії "КРТ" металеві кріплення для колій. Корупційна складова цих контрактів – давно у фокусі детективів НАБУ, але, на жаль, саме розслідування на стан речей дотепер не вплинуло. Монополію Дубневичів на постачання цієї продукції державному перевізнику здолати ще вдалося.

Читайте також: Інформація на вагу золота: як СБУ захищає від нас інформацію з відкритих джерел

Нагадаю також, що Дубневичі ще й меценати та будівельники – на своїх мажоритарних округах активно розвивають інфраструктуру шляхом державних коштів, а пов’язані із ними фірми – успішно усі ці підряди опановують.



Брати Дубневичі



А взагалі брати – такі собі багатоверстатники. На додаток до того, що я вже назвала – вони ще й енергетики. Адже є бенефіціарними власниками двох ТЕЦ на Львівщині – Новояворівську та в Новому Роздолі.

Але ж Дубневичі були б не Дубневичами, якби не примудрилися у тут застосувати сумнівні схеми для власного заробітку.

І мене щиро тішить, що у їх розслідуванні, яке проводили рік тому наші журналісти, і у розслідуванні НАБУ в цьому напрямку намітився прогрес.



А відбувалося наступне – належні до братських фірм теплоелектроцентралі у 2013-2015 роках закуповували в державному "Нафтогазі" блакитне паливо для власних потреб. За документами газ постачався з метою виробництва теплової енергії для населення. А тому ТЕЦ Дубневичів отримували його не за ринковою, а за значно нижчою – пільговою ціною.



Натомість до населення дешеве тепло не доходило, а придбаний зі знижкою газ використовувався для виробництва електрики, яку надалі ще й перепродавали знову ж таки державному підприємству "Енергоринок". Звісно прайс виставляли за ринковими цінами.

Читайте також: Україна без корупції: чи можемо ми щось змінити

Про цю оборудку в ефірі 24 Каналу ми розповідали рівно рік тому, але лише зараз НАБУ наважилося вголос заявити про цей зухвалий грабунок держави. Йдеться про збитки у півтора мільярда гривень – власне це і є та саме та знижка, яку вибили в "Нафтогазі" менеджери компаній Дубневичів, прикриваючись зубожілим населенням.



Днями ми вже почули офіційну заяву від Антикорупційного бюро про підозру чотирьом менеджерам енергетичних компаній Дубневичів у цій оборудці.



До речі брати Дубневичі були в агентурній розробці Національного антикорупційного бюро. Так само як Розенблат, і чиновниця Державної міграційної служби Діна Пімахова.



Пімахова



Про це вже після скандалу із викриттям агентів генпрокуратурою в інтерв’ю моїм колегам розповів колишній позаштатний агент бюро Євген Шевченко.

У цьому ж інтерв’ю він стверджує – Ярослав Дубневич навіть був готовий відкупитися від НАБУ сумою у 10 мільйонів, аби ті дали їм спокій.

Свідчення Шевченка наразі поки слова. Але у їхню правдивість цілком можна повірити, якщо знову уважно переглянути відео агентурних зустрічей агента Катерини із Розенблатом чи агента Сергія із пані Пімаховою. Ці люди так невимушено спілкувалися на теми хабарів, не приховуючи, що статус депутата чи державна посада – це лише інструмент для їх особистого збагачення.

Читайте також: Як українські чиновники нахабно наживаються на державних пільгах

Тож як вчергове чутимете від народних обранців солодкі слова про біль та турботу за власний народ, згадайте цю історію. Не покладайтесь на політиків, сподівайтесь на себе та вірте у кращі зміни в країни.