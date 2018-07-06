Як думки впливають на здоров'я і фізичну форму: цікаві факти

Для здоров'я важливою є не лише кількість тренувань, а й сприйняття власного фізичного стану в порівнянні з тими, хто вас оточує.

Таку закономірність з'ясували дослідники зі Стенфордського університету, передає ВВС.

Вони виявили тісний зв'язок між здоров'ям і уявленнями про свою фізичну форму. Якщо ставитися до себе надто суворо – можна погіршити своє здоров'я.

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Не лише фізична активність подовжує життя, але і наше сприйняття. Вчені спостерігали за групою добровольців зі 61 тисяч осіб протягом 21 року. Зокрема, звертали на те, як часто люди займалися спортом і як порівнювали себе у цьому з однолітками.

Хоча рівень активності в обох групах збігався, люди, які вважали, що займаються менше – померли у більш молодому віці. А ті, хто вважав, що тренується частіше – прожили довше. І на це не впливав стан здоров'я учасників чи шкідливі звички.

У тих, хто вважав себе менш активним, ризик смертності зріс до 71% в порівнянні з тими, хто вважав, що займається більше, ніж ті, хто оточує.

Вчені пояснили таке явище. Зокрема, це стається через стрес – усі намагаються вести здоровий спосіб життя та займаються спортом, а декому ця атмосфера стає напруженою, тисне і людина починає нервувати.

Важливою є і мотивація. Якщо ви впевнені, що у вас гірша фізична форма, ніж у друзів, то ви, ймовріно, закинете спорт. А якщо ви вважаєте себе активним – це спонукає займатися спортом ще більше.

Ноцебо – ефект, протилежний плацебо (віра в силу ліків, яка впливає на їх ефективність). Так і зі здоров'ям та фізичним станом – при негативних очікуваннях дія засобів знижується. Можливо, аналогічний процес відбувається і з сприйняттям свого фізичного стану.

Сприйняття віку – не менш важливий аспект. У добровольців запитали – коли закінчується зрілість і починається старість. У тих, хто вважав настанням старості у 60 – частіше розвивалися серцеві захворювання. А з тими, хто вважав, що старість приходить у 70 і пізніше – це відбувалося рідше. Тож наближення старості позбавляло їх бажання займатися спортом, а це погіршило здоров'я.

Тому намагайтеся не лише займатися спортом та отримувати від цього задоволення, але і не розгубити мотивацію, порівнюючи себе з друзями.

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