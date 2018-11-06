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      Як інтровертам впоратися зі стресом

      444 Читать новость на русском
      Як інтровертам впоратися зі стресом
      Як інтровертам впоратися зі стресом / psymod.ru

      Інтроверти в активному і соціалізованому сьогоднішньому світі важко переживають стреси та занепокоєння. Але вихід завжди є.

      Хто такий інтроверт? Це людина, яка не любить галас і публічність у будь-якому її прояві; інтроверт підживлюється енергією самотності, вектор уваги інтроверта спрямований всередину себе.

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      Зазвичай, інтроверти, борються зі стресом на самоті, читаючи книжку, дивлячись фільм, медитуючи, передає портал PureWow.

      Щоб легше було впоратися зі стресовими ситуаціями, фахівці рекомендують:

      1. Відмовтеся від кофеїну, адже він збільшує рівень занепокоєння. Краще пийте воду, трав'яний чай, робіть глибокі вдихи і намагайтеся залишатися "тут і зараз".

      2. Виділіть час для нічогонероблення. Робіть ті речі, які приносять задоволення та чудово розслаблюють: читайте, прийміть гарячу ванну, займіться улюбленим хобі (в'язання тощо). 

      3. Зустріньтеся з близькими друзями – тими, хто змушує вас почуватися спокійно і повністю розуміє вас.

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      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Лікування Стрес Поради Психологія
      Джерело: 24 Канал
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