Як інтровертам впоратися зі стресом

Інтроверти в активному і соціалізованому сьогоднішньому світі важко переживають стреси та занепокоєння. Але вихід завжди є.

Хто такий інтроверт? Це людина, яка не любить галас і публічність у будь-якому її прояві; інтроверт підживлюється енергією самотності, вектор уваги інтроверта спрямований всередину себе.

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Зазвичай, інтроверти, борються зі стресом на самоті, читаючи книжку, дивлячись фільм, медитуючи, передає портал PureWow.

Щоб легше було впоратися зі стресовими ситуаціями, фахівці рекомендують:

1. Відмовтеся від кофеїну, адже він збільшує рівень занепокоєння. Краще пийте воду, трав'яний чай, робіть глибокі вдихи і намагайтеся залишатися "тут і зараз".

2. Виділіть час для нічогонероблення. Робіть ті речі, які приносять задоволення та чудово розслаблюють: читайте, прийміть гарячу ванну, займіться улюбленим хобі (в'язання тощо).

3. Зустріньтеся з близькими друзями – тими, хто змушує вас почуватися спокійно і повністю розуміє вас.

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