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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Як карантин вплинув на бізнес в Україні: результати опитування

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      Як карантин вплинув на бізнес / shutterstock.com

      58% опитаних власників бізнесу в Україні продовжують діяльність під час карантину. При цьому 51% підприємств здатні протриматися лише 1 місяць.

      Результати опитування опублікувала Спілка українських підприємців.

      До теми Бізнес і криза в Україні: які існують пільги та можливості

      Під час карантину припинили роботу 29% опитаних, цей показник характерний для мікробізнесу. Повністю закрили бізнес – 6% людей. 

      В умовах обмежень кожен четвертий бізнес зможе витримати 2 – 3 місяці і не збанкрутіти.

      Лише 3% опитаних вважають, що їхній бізнес зможе працювати тривалий час. Однак за певних умов:

      • орендні канікули;
      • віддалений доступ для співробітників;
      • перегляд бізнес-моделі.

      При цьому, ставлення підприємців до продовження карантину до 24 квітня більшою мірою негативне – 42%. Лише кожен четвертий вважає продовження обмежувальних заходів необхідним в період поширення пандемії.

      Тим часом Уряд розширив список установ, яким можна працювати під час карантину

      Як бізнесмени оцінюють продовження карантину після 24 квітня

      48% бізнесменів вважають необхідним після 24 квітня послабити обмежувальні заходи. Наприклад запровадити обмежувальні заходи лише для людей похилого віку або тих, що мають слабкий імунітет.

      Ще 33% вважають, що краще розглядати індивідуальний підхід до конкретної території. Лише 1% респондентів очікують на повне припинення карантину.

      Як змінилися доходи підприємців під час карантину

      • Власники мікробізнесу, заявляють про падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників.
      • Власники малого та середнього бізнесу говорять про зменшення доходів на 25 – 50% порівняно з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників.
      • Втрати прибутків великих підприємств становлять 10 – 25%, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів.

      Основна сфера діяльності респондентів – роздрібна та гуртова торгівля, консалтинг, маркетингові та рекламні послуги, небанківські фінансові послуги, виробництво обладнання, меблів та машинобудівництво, сфера послуг та інше.

      Зауважимо, що через коронавірус тисячі людей по всьому світу втрачають роботу. Світ стоїть на порозі нової економічної кризи.

      Що відомо про можливу кризу через коронавірус?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.

      Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

      Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Робота Гроші Новини України Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Соціологічне дослідження Бізнес
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