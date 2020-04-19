Майже порожнє місто: у Києві люди не пішли до храмів на Великдень
Вперше в історії українці святкують воскресіння Христове онлайн. Більшість людей не пішли до храмів, адже за місяць до свята влада закликала українців залишатися вдома.
Журналісти 24 каналу зранку об'їхали 10 церков у Києві та розповіли, чи прийшли мешканці міста до храмів, що освятити великодні кошики.
До теми Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції
За словами кореспондентки, дійсно, більшість людей залишилися святкувати Великдень вдома і не прийшли святити паску, хоч це і є найпопулярнішою традицією серед вірян. Загалом – у Києві людей зранку мало, місто – майже порожнє.
► Основний храм греко-католицької церкви взагалі був зачинений. Там завчасно попередили прихожан, що вони не будуть цього року освячувати кошики, а транслюватимуть службу онлайн.
► Києво-Печерська лавра та Іоницький монастир закриті на карантин. За словами поліції, ніхто не штурмував ці церкви. Щоправда, в одному з храмів, який розташований не всередині території Лаври, а обабіч – священники приймали благодатний вогонь. Ввечері 18 квітня туди дійсно пускали по 1 людині. Зранку ж там було зачинено.
► Журналісти були ще в кількох храмах російської Православної церкви в Україні. Там також було дуже мало людей, вони намагалися дотримуватися встановлених правил. Інколи священники освячували на вулиці кошики поодиноких прихожан. Але загалом людей майже не було.
► У Михайлівській церкві журналісти також не побачили людей. Помітили одного вірянина, який був дуже засмучений, що цього року люди не можуть піти до храму, однак поставився до ситуації з розумінням.
Дивіться відео: чи прийшли кияни до храмів святити великодні кошики
Що відомо про порушення карантину на Великдень в Україні
- Поліція зафіксувала 19 порушень під час богослужінь.
- Поліцейські склали три адміністративні протоколи у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях та розпочали одне кримінальне провадження.
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу
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