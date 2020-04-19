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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Майже порожнє місто: у Києві люди не пішли до храмів на Великдень

      - Читать новость на русском
      Чи пішли кияни до храму на Великдень / Нацполіція, ілюстративне фото

      Вперше в історії українці святкують воскресіння Христове онлайн. Більшість людей не пішли до храмів, адже за місяць до свята влада закликала українців залишатися вдома.

      Журналісти 24 каналу зранку об'їхали 10 церков у Києві та розповіли, чи прийшли мешканці міста до храмів, що освятити великодні кошики.

      До теми Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції

      За словами кореспондентки, дійсно, більшість людей залишилися святкувати Великдень вдома і не прийшли святити паску, хоч це і є найпопулярнішою традицією серед вірян. Загалом – у Києві людей зранку мало, місто – майже порожнє.

      ► Основний храм греко-католицької церкви взагалі був зачинений. Там завчасно попередили прихожан, що вони не будуть цього року освячувати кошики, а транслюватимуть службу онлайн.

      ► Києво-Печерська лавра та Іоницький монастир закриті на карантин. За словами поліції, ніхто не штурмував ці церкви. Щоправда, в одному з храмів, який розташований не всередині території Лаври, а обабіч – священники приймали благодатний вогонь. Ввечері 18 квітня туди дійсно пускали по 1 людині. Зранку ж там було зачинено. 

      ► Журналісти були ще в кількох храмах російської Православної церкви в Україні. Там також було дуже мало людей, вони намагалися дотримуватися встановлених правил. Інколи священники освячували на вулиці кошики поодиноких прихожан. Але загалом людей майже не було.

      ► У Михайлівській церкві журналісти також не побачили людей. Помітили одного вірянина, який був дуже засмучений, що цього року люди не можуть піти до храму, однак поставився до ситуації з розумінням.

      Дивіться відео: чи прийшли кияни до храмів святити великодні кошики

      Що відомо про порушення карантину на Великдень в Україні

      • Поліція зафіксувала 19 порушень під час богослужінь.
      • Поліцейські склали три адміністративні протоколи у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях та розпочали одне кримінальне провадження.  

      Важливість карантину
      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

      Автор: Катерина Козачинська, Анна Калюжна
      Теги: Новини України Великдень Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Києва Релігія
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