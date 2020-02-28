Як коронавірус вплине на на курс валют в Україні

Епідемія коронавірусу може вплинути на курс валют в Україні. Вірус стрімко поширюється світом, впливає на глобальні ринки, і може призвести до зростання курсу долара до гривні.

Через епідемію коронавірусу інвестори йдуть з облігацій країн, що розвиваються. Також дешевшає сировина, зокрема, метали, руда, зерно, розповів у коментарі "РБК-Україна" старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

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У середньостроковій перспективі це матиме певний тиск на гривню. Але мова про її інтенсивне сильне падіння не йде. Крім того, є й позитив у вигляді зниження світових цін на енергоносії,

– сказав аналітик.

Він також припустив, що на найближчих аукціонах Міністерство фінансів України піде на певне збільшення прибутковості ОВДП, щоб утримати інвесторів, "але навряд чи дохідність зросте більше ніж на 100 позначок".

Що таке ОВДП? Облігації внутрішньої державної позики – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Україна має зобов'язання відшкодувати власникам таких паперів їхню номінальну вартість з виплатою доходу.

Зауважимо, що станом на 28 лютого від коронавірусу у світі померли майже 3 тисячі людей, ще понад 83 тисячі – занедужали. При цьому понад 36 тисяч людей одужали. В Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус.



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