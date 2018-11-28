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      Як курсуватиме новий експрес до аеропорту "Бориспіль" у Києві: оприлюднили розклад

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      Експрес, який курсуватиме із залізничного вокзалу у Києві до "Борисполя"
      Експрес, який курсуватиме із залізничного вокзалу у Києві до "Борисполя" / Укрзалізниця

      Експрес із залізничного вокзалу у Києві до аеропорту "Бориспіль" зроблять цілодобовим.

      Розклад швидкісного потягу вже розмістили на вокзалі, пише Avianews

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      З 6-ї ранку до 22 години вечора експрес їздитиме з інтервалом 30-45 хвилин. У нічний час на потяг доведеться чекати не менше години. 


      Розклад експресу "Київ – Бориспіль"

      Дістатись до "Борисполя" з київського залізничного вокзалу можна буде за приблизно 40 хвилин. У дорозі експрес зупинятиметься лише раз – на дві хвилини на вокзалі "Дарниця".

      Загалом на маршруті курсуватимуть 5 потягів. Вони розпочнуть свою роботу 1 грудня. А тестовий запуск експресу відбувся ще 25 жовтня.

      Теги: Новини Києва Новини України Укрзалізниця залізниця авіація
      Джерело: 24 Канал
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