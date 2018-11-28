Як курсуватиме новий експрес до аеропорту "Бориспіль" у Києві: оприлюднили розклад
Експрес із залізничного вокзалу у Києві до аеропорту "Бориспіль" зроблять цілодобовим.
Розклад швидкісного потягу вже розмістили на вокзалі, пише Avianews.
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З 6-ї ранку до 22 години вечора експрес їздитиме з інтервалом 30-45 хвилин. У нічний час на потяг доведеться чекати не менше години.
Розклад експресу "Київ – Бориспіль"
Дістатись до "Борисполя" з київського залізничного вокзалу можна буде за приблизно 40 хвилин. У дорозі експрес зупинятиметься лише раз – на дві хвилини на вокзалі "Дарниця".
Загалом на маршруті курсуватимуть 5 потягів. Вони розпочнуть свою роботу 1 грудня. А тестовий запуск експресу відбувся ще 25 жовтня.
Джерело: 24 Канал
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