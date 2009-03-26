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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як медом помазано

14:50, 26 березня 2009 337

На президентських виборах українці матимуть багатий вибір.

З наближенням перегонів за посаду глави держави коло охочих сісти в це крісло щораз збільшується. Зокрема, столичному меру Леоніду Черновецькому Києва вже замало, тож він вирішив покерувати всією Україною. Однак, чи стане Черновецький Президентом, "залежить лише від Господа Бога, більше ні від кого", заявив майбутній кандидат.Висунути власного кандидата на виборах президента планує і Партія "Єдиний центр". При чому, як заявив лідер "єдиноцентристів" Ігор Кріль, їхній кандидат - це людина публічна і її всі добре знають, однак, це не Тимошенко і не Янукович. Ім’я кандидата партія обіцяє назвати вже влітку.Зазначимо, раніше про намір брати участь у президентських перегонах заявляли Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Арсеній Яценюк, екс-Президент Леонід Кучма та чинний Президент Віктор Ющенко. При чому Віктор Ющенко свої шанси на перемогу у перегонах оцінює досить високо. Раніше він заявляв, що обов’язково побореться за другий термін і виграє. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 26 березня 2009
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