Як на Великдень у Києві працюватиме громадський транспорт

Громадський транспорт на Великдень у Києві працюватиме довше. Так, у ніч із 7 на 8 квітня метрополітен працюватиме на 1 годину довше, а розпочне роботу 8 квітня на 1 годину раніше.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Крім того, 7 квітня у Києві роботу наземного пасажирського транспорту буде продовжено на одну годину, а 8 квітня робота наземного транспорту стартує на годину раніше.

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На Великдень, вранці 8 квітня, з 5:00 до 10:00, буде збільшено кількість одиниць міського пасажирського транспорту загального користування, який проходить біля місць проведення богослужінь.

Зазначимо, що 15 квітня на вулиці Електротехнічній та заїзді транспортних засобів на вулицю Крайню буде заборонено паркування автотранспорту. Також буде заборонено проїзд вулицею Маршала Жукова (на ділянці від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка), крім автобусів великої місткості та спецтранспорту.

До слова, під час поминальних днів з 15 до 18 квітня у Києві проводитиметься підвезення пасажирів до міських кладовищ.