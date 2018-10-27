Як Наомі Кемпбелл підтримує струнке тіло у формі: відео

48-річна супермодель Наомі Кемпбелл кожного разу демонструє, що вона непідвладна часу. У свої 48 років Кемпбелл вражає струнким тілом.

Модель активно працює, щоб підтримувати фігуру в ідеальній формі. Нещодавно Наомі виклала в Instagram відео одного з тренувань.

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На кадрах Кемпбелл показала дві вправи, де присідає у випаді, а також піднімає ноги, висячи на перекладині.

Ще одне відео виклав тренер зіркової моделі.