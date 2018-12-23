Як не набрати зайву вагу у новорічну ніч

У ніч перед Новим роком більшість господинь намагаються приготувати багато смачних та не завжди корисних страв. За таких обставин складно не набрати зайву вагу.

Дієтолог і гастроентеролог Галина Незговорова розповіла в ефірі одного з українських телеканалів, що їсти, щоб було смачно та без негативних наслідків наступного дня.

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Вона називає кілька причин переїдання у новорічну ніч:

• стреси перед святом;

• голодування;

• безконтрольне вживання страв.

Тому, щоб не набрати зайву вагу дієтолог радить дотримуватися таких правил.

1. Не варто сідати за новорічний стіл голодним/голодною.

2. Не зловживайте алкоголем та не змішуйте різні види спиртного. Такі напої збільшують апетит і притуплюють контроль за процесом насичення.



Не зловживайте алкоголем та не змішуйте різні види спиртного

3. Не готуйте понад 3-4 святкових страв і не намагайтеся спробувати все.

4. Віддавайте перевагу зеленим салатам і овочам, оскільки вони добре насичують організм та вбережуть від переїдання.

5. До м’яса та риби обирайте овочі.

6. Уникайте вживання солодощів та фруктів після основних страв. Таке поєднання може спричинити дискомфорт у шлунку, здуття і навіть діарею.

7. Віддавайте перевагу негазованій воді, фрешам та несолодким напоям.

8. Перед тим, як сідати за стіл, розслабтеся, відпочиньте та добре виспіться.

Галина Незговорова радить більше танцювати та спілкуватися у новорічну ніч.

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