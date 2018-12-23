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      Як не набрати зайву вагу у новорічну ніч

      39 Читать новость на русском
      Як не набрати зайву вагу у новорічну ніч
      Як не набрати зайву вагу у новорічну ніч

      У ніч перед Новим роком більшість господинь намагаються приготувати багато смачних та не завжди корисних страв. За таких обставин складно не набрати зайву вагу.

      Дієтолог і гастроентеролог Галина Незговорова розповіла в ефірі одного з українських телеканалів, що їсти, щоб було смачно та без негативних наслідків наступного дня.

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      Вона називає кілька причин переїдання у новорічну ніч:

      • стреси перед святом;
      • голодування;
      • безконтрольне вживання страв.

      Тому, щоб не набрати зайву вагу дієтолог радить дотримуватися таких правил.

      1. Не варто сідати за новорічний стіл голодним/голодною.

      2. Не зловживайте алкоголем та не змішуйте різні види спиртного. Такі напої збільшують апетит і притуплюють контроль за процесом насичення.

      Не зловживайте алкоголем та не змішуйте різні види спиртного
      Не зловживайте алкоголем та не змішуйте різні види спиртного

      3. Не готуйте понад 3-4 святкових страв і не намагайтеся спробувати все.

      4. Віддавайте перевагу зеленим салатам і овочам, оскільки вони добре насичують організм та вбережуть від переїдання.

      5. До м’яса та риби обирайте овочі.

      6. Уникайте вживання солодощів та фруктів після основних страв. Таке поєднання може спричинити дискомфорт у шлунку, здуття і навіть діарею.

      7. Віддавайте перевагу негазованій воді, фрешам та несолодким напоям.

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      8. Перед тим, як сідати за стіл, розслабтеся, відпочиньте та добре виспіться.

      Галина Незговорова радить більше танцювати та спілкуватися у новорічну ніч.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Новорічні свята Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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