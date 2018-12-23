Як не набрати зайву вагу у новорічну ніч
У ніч перед Новим роком більшість господинь намагаються приготувати багато смачних та не завжди корисних страв. За таких обставин складно не набрати зайву вагу.
Дієтолог і гастроентеролог Галина Незговорова розповіла в ефірі одного з українських телеканалів, що їсти, щоб було смачно та без негативних наслідків наступного дня.
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Вона називає кілька причин переїдання у новорічну ніч:
• стреси перед святом;
• голодування;
• безконтрольне вживання страв.
Тому, щоб не набрати зайву вагу дієтолог радить дотримуватися таких правил.
1. Не варто сідати за новорічний стіл голодним/голодною.
2. Не зловживайте алкоголем та не змішуйте різні види спиртного. Такі напої збільшують апетит і притуплюють контроль за процесом насичення.
Не зловживайте алкоголем та не змішуйте різні види спиртного
3. Не готуйте понад 3-4 святкових страв і не намагайтеся спробувати все.
4. Віддавайте перевагу зеленим салатам і овочам, оскільки вони добре насичують організм та вбережуть від переїдання.
5. До м’яса та риби обирайте овочі.
6. Уникайте вживання солодощів та фруктів після основних страв. Таке поєднання може спричинити дискомфорт у шлунку, здуття і навіть діарею.
7. Віддавайте перевагу негазованій воді, фрешам та несолодким напоям.
8. Перед тим, як сідати за стіл, розслабтеся, відпочиньте та добре виспіться.
Галина Незговорова радить більше танцювати та спілкуватися у новорічну ніч.
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