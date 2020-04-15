Як не з’їхати з глузду на карантині

Коньяк "Довбуш Карпатський" радить: трохи витримки та здорового гумору не завадять.

Взагалі-то, ще декілька тижнів тому хто з нас не мріяв про те, щоб нікуди не бігти, не поспішати, а спокійно посидіти вдома з компом, телефоном та тєліком, на самоті або у приємній компанії? Та хто ж знав, що ці мрії здійсняться так скоро? Так, самоізоляція – це нудно й важко. Але у компанії з "Довбушем" та декількома корисними порадами триматися буде простіше. Ось дивіться, панове.

Що ми робимо "на домашньому"? Звісно ж, сидимо. Комп, тєлік, телефон. Все, як домовлялись. Що маємо? Терпне спина? Потрібно пройтись. Найпопулярніший маршрут у наші часи – від дивана до холодильника. Тобто, з вітальні до кухні (до речі, саме там, в кухні, чекає пляшечка коньяка – м’якого та смачного "Довбуша Карпатського"... але ми відволіклися.) Отже, маршрут популярний, але короткий, і цього може бути недостаньо. Цитуємо класика: "Яка розумная цьому альтернатіва?" Зробіть 10 присідань. А потім – 10 віджимань. Не зможете 10, то хоча б 5. Гірше не буде.

Від клацання на телефоні або від клікання мишкою зводить пальці, і це не жарт, а реальна проблема. Що робити? Дати волю рукам – наприклад, відремонтувати кран. На виході суцільні бонуси: кран не тече, дружина в шоці, терміново варить борщ. Ви знову повернулись до улюбленої "стрілялки". Лад у хаті. В якості нагороди герою – чарочка коньяку, "Довбуш Карпатський" з вами!

Плине час, волосся росте. Перукарні зачинені. Що з цим робити? Маємо для вас декілька варіантів.

"Та нехай росте". Повільно, але впевнено перетворюємось на Чубакку. Ризики: 1) вас не впізнають сусіди 2) вас не впізнає смартфон. Бонус: домашнім це ок, чухатимуть вас за вушком.

"Чоловіче, допоможи собі сам". Радикально голимось налисо. Ризики: 1) вас не впізнають сусіди 2) вас не впізнає смартфон 3) вас не впізнає кіт. Бонус: не потрібно мити голову – достатньо протерти спиртовою серветкою.

"За кожним відомим чоловіком стоїть геніальна жінка". Вас стриже дружина. Ризики: 1) вас не впізнають сусіди 2) вас не впізнає смартфон 3) вас не впізнає кіт 4) вас не впізнає дружина. Бонус: сидіти вдома буде простіше. Доки не відросте.

Люди кажуть у фейсбуках, що під час карантину бажано щодня одягатися так, нібито йдеш на роботу. Нормальний маскарад. Хоча у трєніках набагато зручніше. Не тисне, не тре. Пропонуємо оптимальний варіант: щоденні трєніки та джинси раз на тиждень, в якості тесту. Бо потім доведеться, як кажуть дівчата, "худнути до літа".

І ось таке важливе ще питання. Чи можна під час карантину шановній людині дивитись смішну дурню в інтернеті? А тим більше – лайкати чи пересилати друзям? Британські вчені (а ми дуже цінуємо їхню думку) вважають, що сміх (а саме його викликає дурня в інтернеті) зміцнює імунітет. А це – саме те, що нам потрібно. То ж лайкайте на здоров’я.

А, якщо серйозно, у ці непрості часи нам, як і коньякам, не завадить витримка. Тримаймося, панове. Тримаємо вогонь у душі. Найкраще – те, що всередині.

Ваш коньяк "Довбуш Карпатський".