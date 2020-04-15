Як не з’їхати з глузду на карантині
Коньяк "Довбуш Карпатський" радить: трохи витримки та здорового гумору не завадять.
Взагалі-то, ще декілька тижнів тому хто з нас не мріяв про те, щоб нікуди не бігти, не поспішати, а спокійно посидіти вдома з компом, телефоном та тєліком, на самоті або у приємній компанії? Та хто ж знав, що ці мрії здійсняться так скоро? Так, самоізоляція – це нудно й важко. Але у компанії з "Довбушем" та декількома корисними порадами триматися буде простіше. Ось дивіться, панове.
- Що ми робимо "на домашньому"? Звісно ж, сидимо. Комп, тєлік, телефон. Все, як домовлялись. Що маємо? Терпне спина? Потрібно пройтись. Найпопулярніший маршрут у наші часи – від дивана до холодильника. Тобто, з вітальні до кухні (до речі, саме там, в кухні, чекає пляшечка коньяка – м’якого та смачного "Довбуша Карпатського"... але ми відволіклися.) Отже, маршрут популярний, але короткий, і цього може бути недостаньо. Цитуємо класика: "Яка розумная цьому альтернатіва?" Зробіть 10 присідань. А потім – 10 віджимань. Не зможете 10, то хоча б 5. Гірше не буде.
- Від клацання на телефоні або від клікання мишкою зводить пальці, і це не жарт, а реальна проблема. Що робити? Дати волю рукам – наприклад, відремонтувати кран. На виході суцільні бонуси: кран не тече, дружина в шоці, терміново варить борщ. Ви знову повернулись до улюбленої "стрілялки". Лад у хаті. В якості нагороди герою – чарочка коньяку, "Довбуш Карпатський" з вами!
- Плине час, волосся росте. Перукарні зачинені. Що з цим робити? Маємо для вас декілька варіантів.
- "Та нехай росте". Повільно, але впевнено перетворюємось на Чубакку. Ризики: 1) вас не впізнають сусіди 2) вас не впізнає смартфон. Бонус: домашнім це ок, чухатимуть вас за вушком.
- "Чоловіче, допоможи собі сам". Радикально голимось налисо. Ризики: 1) вас не впізнають сусіди 2) вас не впізнає смартфон 3) вас не впізнає кіт. Бонус: не потрібно мити голову – достатньо протерти спиртовою серветкою.
- "За кожним відомим чоловіком стоїть геніальна жінка". Вас стриже дружина. Ризики: 1) вас не впізнають сусіди 2) вас не впізнає смартфон 3) вас не впізнає кіт 4) вас не впізнає дружина. Бонус: сидіти вдома буде простіше. Доки не відросте.
- Люди кажуть у фейсбуках, що під час карантину бажано щодня одягатися так, нібито йдеш на роботу. Нормальний маскарад. Хоча у трєніках набагато зручніше. Не тисне, не тре. Пропонуємо оптимальний варіант: щоденні трєніки та джинси раз на тиждень, в якості тесту. Бо потім доведеться, як кажуть дівчата, "худнути до літа".
- І ось таке важливе ще питання. Чи можна під час карантину шановній людині дивитись смішну дурню в інтернеті? А тим більше – лайкати чи пересилати друзям? Британські вчені (а ми дуже цінуємо їхню думку) вважають, що сміх (а саме його викликає дурня в інтернеті) зміцнює імунітет. А це – саме те, що нам потрібно. То ж лайкайте на здоров’я.
А, якщо серйозно, у ці непрості часи нам, як і коньякам, не завадить витримка. Тримаймося, панове. Тримаємо вогонь у душі. Найкраще – те, що всередині.
Ваш коньяк "Довбуш Карпатський".
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