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      Як оформити субсидію в Україні: міністр назвав три варіанти

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      Як оформити субсидію в Україні
      Як оформити субсидію в Україні / Фото з вільних мереж

      Для оформлення субсидії в Україні не обов'язково особисто приходити на прийом. Це можна зробити на сайті Міністерства соціальної політики, поштою та, звичайно, на особистому прийомі.

      Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє "РБК-Україна".

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      "У нас існують різні можливості, щоб люди подавали документи на субсидію. Це може бути особистий прийом в управлінні соціального захисту населення, це може бути подача електронної заяви і декларації через сайт Міністерства соціальної політики. І людина може надіслати заяву і декларацію по пошті, це теж варіант, з яким вона може звернутися, підписавши всі необхідні документи", – пояснив Рева.

      До слова, з 1 січня 2019 року в Україні запрацює механізм повної монетизації субсидій.

      Теги: Новини України Субсидії комунальні послуги Міністерство соціальної політики
      Джерело: 24 Канал
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