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      Як Олександру Терещуку вдалось уникнути люстрації: відповідь експерта

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      По-перше, для Олександра Терещуку було застосовано штучно в перекручений спосіб звільнення від люстрації. Те, що міліціонеру надають повноваження очолювати Київську ОДА, говорить про надзвичайно великі ризики для України, адже хтось хоче мати під рукою надзвичайно корисних людей.

      Про це розповіла директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції (2014-2016) Тетяна Козаченко в прямому ефірі 24 каналу.

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      Як зазначила експертка, нині дуже зручно мати під рукою надзвичайно корисних людей, які перебувають в правоохоронній системі та знають, як вона влаштована, і готові виконувати накази. "Це таке ручне керування. Такі люди як Терещук не самі досягають таких високих посад, вони є функціонерами, тобто вони потрібні комусь вище", – відповіла Козаченко.

      За словами експертки, до нього була застосована законна процедура – президент має право звільняти людей від люстрації, але в дуже виключних випадках. За законом про очищення влади, найвищий військовий склад (тобто посада від генерала) військових формувань, зокрема військові та Нацгвардія, яким президент може звільнити від люстрації з метою державної безпеки.

      Для цього Олександра Терещука було звільнено на місяць з посади керівника міліції та переведено до Національної гвардії, тобто таким чином його звільнили від люстрації, а потім знову перевели назад. Виходить, що до нього штучно була застосована ця процедура, в перекручений спосіб,
      – заявила Козаченко.

      Вона також запевнила, що якби очищення влади відбувалося належним чином, ми б не бачили таких ганебних кадрових призначень. Терещук багато років очолював за часів Януковича міліцію цілої області. Це все говорить, що ми призначаємо ризикованих людей, які справді становлять загрозу. "Те, що міліціонеру надають повноваження очолювати Київську ОДА, говорить про надзвичайно великі ризики, які нас чекають за рік", – додала експертка.

      Нагадаємо, напередодні 24 канал повідомляв, що новим головою Київської обласної державної адміністрації Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Терещука.

      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Люстрація Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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