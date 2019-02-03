Як омолодити мозок у будь-якому віці

Американські неврологи й нейробіологи з Колумбійського університету розробили систему вправ, щоб зберегти гостроту розуму та швидше виконувати повсякденні справи.

У дослідженні взяли участь 132 людини у віці від 20 до 67 років, серед добровольців не було курців і ніхто з них на момент початку дослідження не страждав від когнітивних порушень, таких як аномальне зниження пам'яті або розумової працездатності, пише Nature.

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Також учасники дослідження не були професійними спортсменами або людьми, регулярно присвячували спортивним вправам велику кількість часу до початку експерименту.

Під час експерименту вчені розділили добровольців різного віку та статі на дві групи.

Перша група людей повинна виконувати аеробні вправи – на біговій доріжці та велотренажері. Інша група займалася розтяжкою і вправами на так звані м'язи кора, що відповідають за стабілізацію тазу, стегон і хребта.

Результати показали, що аеробні навантаження (вправи низької інтенсивності) значно поліпшили когнітивні навички учасників. Усі члени експериментальної групи набрали значно більше балів у відповідних тестах в порівнянні з контрольною групою піддослідних.

У середньому учасники обох груп завдяки фізичним вправам стали краще виконували тести на когнітивні здібності. Проте, у тих, хто займався аеробікою, різниця між початком і завершенням експерименту виявилася приблизно вдвічі більше, ніж у тих, хто робив розтяжку.

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