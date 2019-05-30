Як почався курортний сезон в Одесі та окупованому Криму: показові фото
В анексованому Росією Криму розпочався курортний сезон. Проте, напливу туристів на півострові немає, а пляжі вражають пусткою. Для порівняння, в Одесу вже починають з'їжджатися відпочивальники, що видно по місцевих пляжах.
Промовисті фото з окупованої Євпаторії та української Одеси були опубліковані в Twitter блогера RoksolanaToday&Крим25%.
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На них видно, що на курорті незаконно анексованого Криму, людей немає.
Курортний сезон в окупованій Євпаторії
Водночас, в Одесу починають з'їжджаються відпочивальники. На пляжах розставлені шезлонги, а туристи та місцеві купаються в Чорному морі.
Відпочивальники на пляжах в Одесі
Джерело: 24 канал
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