Як почався курортний сезон в Одесі та окупованому Криму: показові фото

Пляжі в Одесі та окупованому Криму / Колаж 24 каналу

В анексованому Росією Криму розпочався курортний сезон. Проте, напливу туристів на півострові немає, а пляжі вражають пусткою. Для порівняння, в Одесу вже починають з'їжджатися відпочивальники, що видно по місцевих пляжах.