00:44
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, 30 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Як почався курортний сезон в Одесі та окупованому Криму: показові фото

      1679 Читать новость на русском
      Пляжі в Одесі та окупованому Криму
      Пляжі в Одесі та окупованому Криму / Колаж 24 каналу

      В анексованому Росією Криму розпочався курортний сезон. Проте, напливу туристів на півострові немає, а пляжі вражають пусткою. Для порівняння, в Одесу вже починають з'їжджатися відпочивальники, що видно по місцевих пляжах.

      Промовисті фото з окупованої Євпаторії та української Одеси були опубліковані в Twitter блогера RoksolanaToday&Крим25%. 

      Читайте також: У Криму зруйнували один з найвідоміших пляжів: відео

      На них видно, що на курорті незаконно анексованого Криму, людей немає.


      Курортний сезон в окупованій Євпаторії

      Водночас, в Одесу починають з'їжджаються відпочивальники. На пляжах розставлені шезлонги, а туристи та місцеві купаються в Чорному морі.


      Відпочивальники на пляжах в Одесі

       

      blog_ava
      Квиток у музей за 25 євро: іспанець обурився сервісом Kyiv Pass
      30 травня
      2898
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Одеси Відпочинок
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 30 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 травня: авіакатастрофа на Рівненщині та продовження прем'єрства Гройсмана
      30 травня , 22:07 Головні новини 30 травня: авіакатастрофа на Рівненщині та продовження прем'єрства Гройсмана
      2041
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      30 травня , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 1304
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      30 травня , 18:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      1240
      Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      30 травня , 21:00 Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      Світлана Попова 902
      Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      30 травня , 20:20 Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      Яніна Ткачук 2232
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук