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Як подолати простуду в період міжсезоння: топ-6 народних засобів

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Як подолати простуду: 6 народних методів
Як подолати простуду: 6 народних методів / Фото із соцмереж

В період міжсезоння люди стають більш схильні до простуди. При лікуванні українці дедалі частіше надають перевагу натуральним способам, замінюючи десятки пігулок чаями.

Журнал "Ліза" опублікував підбірку ефективних та корисних засобів, які допоможуть подолати простуду.

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Липа


Чай з липи допомагає при простуді

Як відомо, липа містить біофлавоноїди, які допомагають подолати такі симптоми простуди, як кашель та нежить. Окрім цього, вживання відвару допомагає зменшити температуру та уникнути ускладнень хвороби. Чаї з липи можна давати навіть малюкам до 3 років, саме тому цей народний метод є дуже популярним серед українців.

Імбир


Імбир додають до чаю при простуді

Корінь імбиру упродовж останніх років стає дедалі популярнішим засобом при лікуванні простуди. В рослині міститься багато корисних елементів, зокрема, гінгерол. Це є найпотужніший антиоксидант, який допомагає людині захистити себе від зовнішніх та внутрішніх токсичних впливів. Саме тому імбир додають до чаю при застуді.

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Шавлія та евкаліпт


Шавлію та евкаліпт корисно заварювати при простуді

У листях двох рослин – шавлії та евкаліпту – містяться багато ефірних олій, вітамінів групи Р та органічних кислот. Через це на основі трав створюють препарати, які допомагають при захворюваннях горла та носа. Для покращення самопочуття при простуді варто робити інгаляції з ефірними оліями шавлії та евкаліпту.

Чорна редька


Чорна редька з медом – ефективний засіб від простуди

Серед корисних властивостей чорної редьки виділяють вміст вітамінів і кислот, які допомагають подолати кашель та застуду. Як відомо, у чорній редьці міститься більше вітаміну С, аніж у лимоні.

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Овоч часто називають природним антибіотиком. Тому люди, щоб вилікувати простуду, часто вирізають в редьці коло, куди вливають мед. Через кілька годин овоч виділяє сік, який разом із медом п'ють для прискорення процесу одужання.

Шипшина


Відвар із шипшини

Всім українцям відомо, що при простуді варто вживати відвар із шипшини, оскільки він містить багато вітаміну С. Відтак цей засіб допомагає зміцнити імунітет та подолати вірус.

Калина


Калина допомагає при простуді

Відвар на основі калини допомагає людині зменшити температуру та полегшити кашель. Проте цей народний засіб не всім підходить, відтак варто простежити, чи не проявляється алергія після прийому чаю. Окрім цього, калина має здатність понижувати тиск, тому її не варто вживати людям, які страждають від гіпотонії.

Однак у Міністерстві охорони здоров'я часто наголошують, що самолікування може призводити до значних ускладнень. Тому під час лікування варто звертатись за порадами до сімейних лікарів.

Теги: LifeStyle Новини України Здорове життя Здорове харчування Лікування
Джерело: 24 Канал
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