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Як помре Всесвіт – астрофізики створили теорію

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Як помре Всесвіт
Як помре Всесвіт / navkolonas.com

Двоє астрофізиків Сергій Одінцов і Васіліс Оікономоу зробили прогноз щодо смерті Всесвіту. На думку науковців, він помре так само, як і народився – через великий вибух.

Про це інформує Newsweek.

При цьому астрофізики вважають, що такої навіть гіпотетичної загибелі доведеться чекати 30-40 мільярдів років.

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Вчені створили модель певної області у просторі і часі (сингулярність), де щільність матерії вичерпується, а концепція часу і простору припиняє існувати. Всесвіт може зникнути. Все закінчиться через великий вибух.

При цьому асторфізики не виключають, що Всесвіт продовжить розширюватися до нескінченності. Це можливо, якщо нищівна сингулярність не з’явиться.

Також існує теорія про "велике замороження". Тепло Всесвіту буде рівномірно розподілятися, не лишаючи простору для корисної енергії, з якої могли б сформуватися нові зірки. При цьому усі старі зірки будуть вмирати, а нові не зможуть народитись.

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Теги: Космос Техно
Джерело: 24 Канал
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