Як позбутися від хропіння і чим воно небезпечне

Хропіння порушує якість вашого сну, а здоровий сон, як відомо, забезпечує загальний стан організму, концентрацію уваги, працездатність, веселий настрій і навіть повноцінну статеву функцію. Тому варто дізнатися, як позбавитися від хропіння і негативних наслідків цієї недуги.

Хропіння часто є провісником і одним із проявів апное сну. У людини, що страждає на це захворювання, уві сні відбуваються неодноразові зупинки (затримки) дихання. Через це в крові і головному мозку зменшується вміст кисню і збільшується вміст вуглекислого газу. Варто дізнатися, які негативні наслідки можуть виникнути у вашому організмі через хропіння і апное сну.

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Чим небезпечний хропіння? 6 основних ускладнень.

1. Через нестачу кисню в крові у вашому організмі відбувається викид стресових гормонів, збільшується частота серцевих скорочень, що призводить до розвитку серцево-судинних захворювань.

2. Організм людини, яка хропе, не встигає відновитися за ніч. Вранці ви не відчуваєте бадьорості і свіжості, впродовж дня вас переслідує сонливість, відчуття тяжкості в голові. На додаток до цих неприємностей виникають конфлікти з партнеркою чи партнером, з близькими, яким ваше хропіння також заважає спати. Звідси і сімейні конфлікти, і відчуття хронічної втоми.

3. Відбуваються і індивідуальні зміни в психіці на тлі постійного стомлення. Хропіння сприяє розвитку нейрокогнітивної дисфункції і депресії.

4. Через хропіння виникають метаболічні і нейроендокринні порушення, що призводить до ожиріння.

5. У тих, хто хропить, швидше розвиваються різні захворювання бронхів і легенів.

6. Знижується статева функція. Справа в тому, що хропіння призводить до порушення структури сну, викликаючи як зниження частки фази швидкого сну (аж до її відсутності), так і зниження глибоких стадій фази повільного сну. Як відомо, під час глибоких стадій повільного сну виробляється основний чоловічий гормон. Нестача кисню знижує вироблення тестостерону. І чим довше ви не звертаєте уваги на свій храп, тим вищим є ризик розвитку прогресуючої еректильної дисфункції.

Що зробити, щоб позбутися від хропіння і знайти міцний сон?

1. Схуднути на 7-10 кг при надмірній масі тіла.

2. Зміцнити серце і судини (якщо немає протипоказань – допоможе фітнес).

3. Не зловживати алкоголем, курінням, особливо в пізні вечірні години.

4. Змінювати положення тіла під час сну, частіше спати на боці.

5. Проводити гімнастику, спрямовану на підвищення тонусу м'язів шиї, м'якого піднебіння.

Однак не намагайся усувати наслідки, не розібравшись з першопричиною. Тільки лікар допоможе вам з'ясувати, чому у вас відбуваються порушення дихання уві сні.