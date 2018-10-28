Як правильно доглядати за зубами дітей
Догляд за зубами дітей та дорослих суттєво відрізняється, особливо, якщо це стосується немовлят.
Про це пише лікар Катерина Саннікова в Instagram.
У роті малюка розвивається мікрофлора дорослих разом з патогенними мікробами через поцілунки, дурник, ложечки, тощо.
Догляд за зубами немовлят:
- оброблюйте порожнину рота спеціальними серветками;
- використовуйте прорізувачі зубів, щоб покращити слиновиділення та самоочищення порожнини рота;
- відвідуйте стоматолога раз на місяць.
Догляд за зубами немовлят
Після того, як прорізався перший зуб:
1. Після кожного прийому їжі оброблюйте порожнину рота спеціальними серветками;
2. Користуйтеся зубною щіткою двічі на день;
3. Можна також купити пасту за віком.
Дітей старше 2 років привчайте до самостійної гігієни під контролем дорослим. Батьки можуть дочищати зуби малюкам.
Дітей старше 2 років привчайте до самостійної гігієни
Догляд за зубами дітей 3 – 3,5 року:
- чищення зубів двічі на день – рано та ввечері;
- обробка фторованим гелем для профілактики;
- огляд стоматолога раз в 3-4 місяці;
- професійна чистка та фторування зубів раз у 3-4 місяці та не більше 4 рази на рік;
- використання зубної нитки, якщо зуби ростуть тісно один до одного;
- використання ополіскувачів для рота (у тому випадку, якщо дитина вміє полоскати рот).
Догляд за зубами дітей
Догляд за порожниною рота дітей з 6 – 7 років:
- чищення зубів двічі на день;
- професійний огляд зубів раз на 3-4 місяці з переходом раз на півроку;
- використання електричної і ультразвукової зубної щітки;
- зубна нитка;
- професійні чистки в кабінеті стоматолога;
- ополіскувач для порожнини рота.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.