04:14
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Діти
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Як правильно доглядати за зубами дітей

      335 Читать новость на русском
      Як правильно доглядати за зубами дітей
      Як правильно доглядати за зубами дітей / kidsdentalonline.com

      Догляд за зубами дітей та дорослих суттєво відрізняється, особливо, якщо це стосується немовлят.

      Про це пише лікар Катерина Саннікова в Instagram.

      У роті малюка розвивається мікрофлора дорослих разом з патогенними мікробами через поцілунки, дурник, ложечки, тощо.

      Догляд за зубами немовлят:

      • оброблюйте порожнину рота спеціальними серветками;
      • використовуйте прорізувачі зубів, щоб покращити слиновиділення та самоочищення порожнини рота;
      • відвідуйте стоматолога раз на місяць.

      Догляд за зубами немовлят
      Догляд за зубами немовлят

      Після того, як прорізався перший зуб:

      1. Після кожного прийому їжі оброблюйте порожнину рота спеціальними серветками;

      2. Користуйтеся зубною щіткою двічі на день;

      3. Можна також купити пасту за віком.

      Дітей старше 2 років привчайте до самостійної гігієни під контролем дорослим. Батьки можуть дочищати зуби малюкам.

      Дітей старше 2 років привчайте до самостійної гігієни
      Дітей старше 2 років привчайте до самостійної гігієни

      Догляд за зубами дітей 3 – 3,5 року:

      • чищення зубів двічі на день – рано та ввечері;
      • обробка фторованим гелем для профілактики;
      • огляд стоматолога раз в 3-4 місяці;
      • професійна чистка та фторування зубів раз у 3-4 місяці та не більше 4 рази на рік;
      • використання зубної нитки, якщо зуби ростуть тісно один до одного;
      • використання ополіскувачів для рота (у тому випадку, якщо дитина вміє полоскати рот).

      Догляд за зубами дітей
      Догляд за зубами дітей 

      Догляд за порожниною рота дітей з 6 – 7 років:

      1. чищення зубів двічі на день;
      2. професійний огляд зубів раз на 3-4 місяці з переходом раз на півроку;
      3. використання електричної і ультразвукової зубної щітки;
      4. зубна нитка;
      5. професійні чистки в кабінеті стоматолога;
      6. ополіскувач для порожнини рота.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Діти Гігієна
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 28 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      28 жовтня , 23:13 Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 жовтня , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      28 жовтня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      28 жовтня , 19:30 Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      28 жовтня , 19:01 Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      Андрій Воропаєв
      Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
       19 липня , 19:18
      Хто приймає більш обдумані рішення – діти чи дорослі: відповідь науковців
       24 липня , 01:54
      Які дивні звички малюка є нормою
       30 серпня , 19:18
      Чим небезпечні дитячі суміші: дослідження вчених
       25 липня , 20:26
      Як обрати рюкзак для школяра: поради лікаря
       24 серпня , 12:39
      Як правильно читати дітям казки: пояснює психолог
       сьогодні , 08:39
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук