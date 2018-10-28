Як правильно доглядати за зубами дітей

Догляд за зубами дітей та дорослих суттєво відрізняється, особливо, якщо це стосується немовлят.

Про це пише лікар Катерина Саннікова в Instagram.

У роті малюка розвивається мікрофлора дорослих разом з патогенними мікробами через поцілунки, дурник, ложечки, тощо.

Догляд за зубами немовлят:

оброблюйте порожнину рота спеціальними серветками;

використовуйте прорізувачі зубів, щоб покращити слиновиділення та самоочищення порожнини рота;

відвідуйте стоматолога раз на місяць.



Догляд за зубами немовлят

Після того, як прорізався перший зуб:

1. Після кожного прийому їжі оброблюйте порожнину рота спеціальними серветками;

2. Користуйтеся зубною щіткою двічі на день;

3. Можна також купити пасту за віком.

Дітей старше 2 років привчайте до самостійної гігієни під контролем дорослим. Батьки можуть дочищати зуби малюкам.



Дітей старше 2 років привчайте до самостійної гігієни

Догляд за зубами дітей 3 – 3,5 року:

чищення зубів двічі на день – рано та ввечері;

обробка фторованим гелем для профілактики;

огляд стоматолога раз в 3-4 місяці;

професійна чистка та фторування зубів раз у 3-4 місяці та не більше 4 рази на рік;

використання зубної нитки, якщо зуби ростуть тісно один до одного;

використання ополіскувачів для рота (у тому випадку, якщо дитина вміє полоскати рот).



Догляд за зубами дітей

Догляд за порожниною рота дітей з 6 – 7 років:

чищення зубів двічі на день; професійний огляд зубів раз на 3-4 місяці з переходом раз на півроку; використання електричної і ультразвукової зубної щітки; зубна нитка; професійні чистки в кабінеті стоматолога; ополіскувач для порожнини рота.

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