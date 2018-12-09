21:28
9 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Вагітність і пологи
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Як правильно харчуватися під час вагітності

      113 Читать новость на русском
      Як правильно харчуватися під час вагітності
      Як правильно харчуватися під час вагітності / momspresso.com

      Вагітність – це особливий період, під час якого необхідно дотримуватися іншого раціону.

      Про це розповіла в ексклюзивному коментарі психолог, інструктор з підготовки до пологів, доула Тамара Андрєєва.

      Читайте також: Цитрусові під час вагітності: користь і шкода фруктів

      1. Дотримуйтеся дробового харчування

      Найчастіше це три основні прийоми їжі та 2-3 перекуси. Таким чином жінка не наїдається і не ходить головною.
      І важливо, щоб була вся харчова піраміда: овочі, злаки, риба, м'ясо, кисломолочні продукти.

      via GIPHY

      Доула радить їсти вуглеводи до обіду, після обіду – білкову їжу. І – дотримуватися водного режиму. Хоча б 30 мілілітрів на кілограм ваги, але не кави чи чаю. Важливо, щоб це була чиста вода. Це як раз профілактика набряків, розтяжок, це здорова шкіра.

      2. Не їжте за двох чи трьох

      Така звичка призведе до проблем зі здоров’ям.

      3. Дотримуйтеся здорового харчування

      Ласощі з ароматизаторами, підсилювачами смаку, барвниками дуже серйозно позначаються на вашій підшлунковій і також проходять плацентарний бар'єр і в мікродозах потрапляють вашій дитині.

      via GIPHY

      Важливо вживати свіжоприготовану домашню їжу, щоб не допустити харчового отруєння.

      4. Не заїдайте страхи

      Коли жінка готується до пологів і не дізнається інформацію, яка дає їй впевненість і підтримку, страхи займають все більшу позицію. Перед пологами вагітна починає заїдати це чимось смачненьким. А от вагітні, які ходять на курси, цього не роблять.

      Читайте повну версію інтерв'ю тут.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я Вагітність і пологи
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      сьогодні , 20:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      1052
      Найсмішніші меми тижня: кіт Порошенка та Янукович-червоногвардієць
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: кіт Порошенка та Янукович-червоногвардієць
      2395
      Чому "Інтер" вкотре потрапив у скандал і що чекає на звалища "євроблях" – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Чому "Інтер" вкотре потрапив у скандал і що чекає на звалища "євроблях" – топ-5 відео тижня
      1279
      Авіатор з Буковини побудував унікальний літак з дерева
      сьогодні , 16:00 Авіатор з Буковини побудував унікальний літак з дерева
      Ukrainer 1559
      Зовнішньополітичний провал Німеччини
      сьогодні , 14:27 Зовнішньополітичний провал Німеччини
      Борис Немировський 1953
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук