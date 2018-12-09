Як правильно харчуватися під час вагітності

Вагітність – це особливий період, під час якого необхідно дотримуватися іншого раціону.

Про це розповіла в ексклюзивному коментарі психолог, інструктор з підготовки до пологів, доула Тамара Андрєєва.

Читайте також: Цитрусові під час вагітності: користь і шкода фруктів

1. Дотримуйтеся дробового харчування

Найчастіше це три основні прийоми їжі та 2-3 перекуси. Таким чином жінка не наїдається і не ходить головною.

І важливо, щоб була вся харчова піраміда: овочі, злаки, риба, м'ясо, кисломолочні продукти.

Доула радить їсти вуглеводи до обіду, після обіду – білкову їжу. І – дотримуватися водного режиму. Хоча б 30 мілілітрів на кілограм ваги, але не кави чи чаю. Важливо, щоб це була чиста вода. Це як раз профілактика набряків, розтяжок, це здорова шкіра.

2. Не їжте за двох чи трьох

Така звичка призведе до проблем зі здоров’ям.

3. Дотримуйтеся здорового харчування

Ласощі з ароматизаторами, підсилювачами смаку, барвниками дуже серйозно позначаються на вашій підшлунковій і також проходять плацентарний бар'єр і в мікродозах потрапляють вашій дитині.

Важливо вживати свіжоприготовану домашню їжу, щоб не допустити харчового отруєння.

4. Не заїдайте страхи

Коли жінка готується до пологів і не дізнається інформацію, яка дає їй впевненість і підтримку, страхи займають все більшу позицію. Перед пологами вагітна починає заїдати це чимось смачненьким. А от вагітні, які ходять на курси, цього не роблять.

Читайте повну версію інтерв'ю тут.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.