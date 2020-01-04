Як призначають субсидію боржникам за компослуги

Субсидію не призначають у разі простроченої понад місяць заборгованості з оплати комунальних послуг на суму 1400 гривень.

У разі наявного боргу за компослуги субсидію призначають з початку опалювального сезону за умови:

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документального підтвердження сплати боргу,

або укладення договору про реструктуризацію боргу,

або оскарження боргу в суді.

У Мінсоцполітики повідомили, що водночас положенням Кабміну передбачено, що за наявності боргу субсидію можуть призначити на підставі рішення комісії місцевої влади з урахуванням конкретних обставин, що склалися. В таких випадках рішення про призначення субсидії приймає комісія.

Додамо, що облік заборгованості з оплати компослуг належить до повноважень організацій-надавачів компослуг.

Зауважимо, що з 1 травня 2019 року в Україні за невчасну оплату компослуг нараховують пеню. За кожен день прострочення платежу пеня становить 0,01%, або 3,65% за рік, але загальний розмір пені не може перевищувати суми боргу. Пеню нараховують з першого робочого дня, що йде за останнім, коли мала бути внесена оплата.



Схема нарахування пені за несплату за компослуги / Інфографіка 24 каналу