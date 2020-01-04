15:20
4 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Лєнка "Зоркий Глаз" і українські ракети. Шамана в президенти
      Вєсті Кремля
      20:43, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Секрет Іллі Киви. Гімн праці чиновників у Харкові
      Вєсті.UA
      14:28, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Як призначають субсидію боржникам за компослуги

      157 Читать новость на русском
      Субсидія боржникам за комуналку / znaj.ua

      Субсидію не призначають у разі простроченої понад місяць заборгованості з оплати комунальних послуг на суму 1400 гривень.

      У разі наявного боргу за компослуги субсидію призначають з початку опалювального сезону за умови:

      Дізнайтеся, як призначають субсидію подружжю, зареєстрованому за різними адресами

      • документального підтвердження сплати боргу,
      • або укладення договору про реструктуризацію боргу,
      • або оскарження боргу в суді.

      У Мінсоцполітики повідомили, що водночас положенням Кабміну передбачено, що за наявності боргу субсидію можуть призначити на підставі рішення комісії місцевої влади з урахуванням конкретних обставин, що склалися. В таких випадках рішення про призначення субсидії приймає комісія.

      Додамо, що облік заборгованості з оплати компослуг належить до повноважень організацій-надавачів компослуг.

      Зауважимо, що з 1 травня 2019 року в Україні за невчасну оплату компослуг нараховують пеню. За кожен день прострочення платежу пеня становить 0,01%, або 3,65% за рік, але загальний розмір пені не може перевищувати суми боргу. Пеню нараховують з першого робочого дня, що йде за останнім, коли мала бути внесена оплата.

      компослуги борг пеня як нараховують схема
      Схема нарахування пені за несплату за компослуги / Інфографіка 24 каналу

      Рецепти куті з пшениці і рису: як приготувати
      сьогодні
      7498
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Комунальні послуги Субсидії Гроші Міністерство соціальної політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:30 Чим запам'ятався політичний 2019 рік
      Антон Голобородько 55
      сьогодні , 12:00 Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine
      Світові Медіа 1133
      сьогодні , 08:40 Новый год в СССР: каким он был на самом деле
      Максим Мирович 3117
      сьогодні , 07:40 В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка
      Анна Запотоцька 667
      сьогодні , 01:00 Це був постапокаліпсис: вражаюча розповідь "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 3028
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук