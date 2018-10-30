Як ректор КПІ Згуровський витрачає студентські гроші на свої потреби

У ректора Київського політехнічного інституту Михайла Згуровського знайшли незадекларовані статки – майно на два мільйони доларів і компанію з продажу нерухомості в Чорногорії. Про це немає жодного слова у його деклараціях за попередні роки.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

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Після ефіру програми ЦРУ "Мільйонер із КПІ" розслідувачі знайшли ще один будинок ректора у США, який купила його дружина Тетяна Померанцева на початку 2018 року. У декларації він не був зазначений.

Як стверджує сам Згуровський, усі його зароблені мільйони були задекларовані раніше та інвестовані в американську нерухомість.

А от після продажу двох будинків у 2016 році, власниками яких був він та його син Олександр, жодного долару не з’явилося у рядку його декларації ані за 2016, ані 2017 роки. Гроші з них пішли у вигляді інвестицій прямо до Чорногорії. Там Згуровські заснували компанію Skyline Development та продають елітні апартаменти на березі моря. Частка у цих компаніях теж мала б бути внесена до декларації,

– зазначила Мартинюк.

Але в офіційному прес-релізі від КПІ Згуровський відхрещується від чорногорського бізнесу, мовляв не знає і раніше не знав, чим займається і як заробляє на життя його рідний син Олександр. А невнесення американської нерухомості до декларації ректор пояснив забудькуватістю: задекларував усе, що пам'ятав.

Студентів КПІ усі ці факти обурили і вони зібрались під стінами альма матер із купою питань до керівництва. Адже крім незліченних і незадекларованих статків ректора, їх у першу чергу турбували питання – на що витрачаються бюджетні гроші у виші, де обіцяні нові гуртожитки, де ремонти у старих будівлях.



Мітинг під стінами КПІ

Студенти озвучили конкретну суму в 42 мільйони за 3 роки, які могли б піти на потреби КПІ. Цей бюджет освоїли компанії, які так чи інакше були пов'язані родинними зв'язками із проректором Ковальовим. З цього приводу в університеті навіть влаштували власну антикорупційну перевірку та як наслідок відсторонили пана Ковальова від розподілу бюджетних грошей. Та головне покарання – оголосили догану.

На тому зустріч зі студентами і завершилась, ректор покинув її в оточенні охоронців, образившись на допитливих студентів.

Відео повного випуску "ЦРУ. За кадром" за 30 жовтня 2018