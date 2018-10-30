20:15
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Як ректор КПІ Згуровський витрачає студентські гроші на свої потреби

      4700 Читать новость на русском
      Ректор КПІ Михайло Згуровський
      Ректор КПІ Михайло Згуровський / Screenshot

      У ректора Київського політехнічного інституту Михайла Згуровського знайшли незадекларовані статки – майно на два мільйони доларів і компанію з продажу нерухомості в Чорногорії. Про це немає жодного слова у його деклараціях за попередні роки.

      Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

      Читайте також:  Як ректор КПІ Згуровський 53 наукових винаходи задекларував, а закордонну бізнес-імперію забув

      Після ефіру програми ЦРУ "Мільйонер із КПІ" розслідувачі знайшли ще один будинок ректора у США, який купила його дружина Тетяна Померанцева на початку 2018 року. У декларації він не був зазначений.

      Як стверджує сам Згуровський, усі його зароблені мільйони були задекларовані раніше та інвестовані в американську нерухомість.

      А от після продажу двох будинків у 2016 році, власниками яких був він та його син Олександр, жодного долару не з’явилося у рядку його декларації ані за 2016, ані 2017 роки. Гроші з них пішли у вигляді інвестицій прямо до Чорногорії. Там Згуровські заснували компанію Skyline Development та продають елітні апартаменти на березі моря. Частка у цих компаніях теж мала б бути внесена до декларації,
      – зазначила Мартинюк. 

      Але в офіційному прес-релізі від КПІ Згуровський відхрещується від чорногорського бізнесу, мовляв не знає і раніше не знав, чим займається і як заробляє на життя його рідний син Олександр. А невнесення американської нерухомості до декларації ректор пояснив забудькуватістю: задекларував усе, що пам'ятав. 

      Студентів КПІ усі ці факти обурили і вони зібрались під стінами альма матер із купою питань до керівництва. Адже крім незліченних і незадекларованих статків ректора, їх у першу чергу турбували питання – на що витрачаються бюджетні гроші у виші, де обіцяні нові гуртожитки, де ремонти у старих будівлях.


      Мітинг під стінами КПІ

      Студенти озвучили конкретну суму в 42 мільйони за 3 роки, які могли б піти на потреби КПІ. Цей бюджет освоїли компанії, які так чи інакше були пов'язані родинними зв'язками із проректором Ковальовим. З цього приводу в університеті навіть влаштували власну антикорупційну перевірку та як наслідок відсторонили пана Ковальова від розподілу бюджетних грошей. Та головне покарання – оголосили догану.

      На тому зустріч зі студентами і завершилась, ректор покинув її в оточенні охоронців, образившись на допитливих студентів.

      Відео повного випуску "ЦРУ. За кадром" за 30 жовтня 2018

       

      Теги: Новини України Новини Києва Освіта Відеоблоги Корупція е-декларування студенти
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      сьогодні , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      сьогодні , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сьогодні , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      сьогодні , 18:39 Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      сьогодні , 18:04 Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      Інна Жолобович
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Спокуслива фотосесія двох українок, перед якими не встояли дуже відомі футболісти
       22 жовтня 2016 , 20:40
      Нападник "Карпат" офіційно переходить у "Шахтар"
       15 січня 2017 , 00:29
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук