Як роботи впливають на думки та вчинки дітей

Сучасні діти дуже легко піддаються впливу з боку і якби батьки не намагалися позбутися цього впливу, їм це не завжди вдається. Проблема посилюється тим, що чим далі ми рухаємося по хвилях технологічного прогресу, тим більше з'являється джерел впливу на дітей. Наприклад, згідно з висновками останнього дослідження, діти легко піддаються впливу з боку роботів.

Про це йдеться в статті журналу Science Robotics.

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Висновки дослідження вчених Білефельдського університету (Німеччина) говорять про те, що діти легко піддаються впливу з боку соціальних роботів – машин, призначених для спілкування з людьми. Ці роботи все активніше входять у наше повсякденне життя: їх використовують як гідів в музеях, як асистентів в лікарнях, дитячих садах і школах та багатьох інших сферах. При цьому вченим на даний момент невідомо, який вплив роботи здатні спричиняти на людину.

Аби спробувати в цьому розібратися, науковці вирішили провести експеримент Аша, який спрямований на демонстрацію влади конформізму в групах. У класичному варіанті в цьому експерименті беруть участь тільки люди. Для його учасників експеримент представляється як «перевірка зору», але в дійсності метою дослідження є перевірка реакції однієї людини на помилкову поведінку більшості.

Група дослідників під керівництвом Анни-Лізи Волльмер вирішила повторити цей експеримент, але для участі привернула не тільки людей, а й соціальних роботів. Експеримент розділили на дві частини. Для участі в одній запросили 60 дорослих добровольців (середній вік 31 рік). Для другої частини експерименту запросили 43 дитини (від 7 до 9 років).

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В ході першої частини експерименту людей розділили на три групи: перша група відповідала на питання з трьома поставними акторами-людьми, інша – з трьома людиноподібними роботами. Третя група була контрольною. Дітей поділили на дві групи. Одна була контрольною, інша – відповідала на питання разом з роботами.



Діти легко піддаються впливу роботів

Результати експерименту показали, що дорослі не зазнали значного впливу з боку роботів. А ось діти в свою чергу виявилися більш уразливі до впливу машин: в 74% випадків їхні відповіді виявлялися такими ж невірними, як і відповіді роботів.

Оскільки вибірка для експерименту виявилася малою, вчені не можуть дати однозначної відповіді на те, які чинники зіграли важливу роль в конформізмі дітей. Наприклад, незрозуміло, що діти думали про роботів і як їх сприймали. Дорослі в свою чергу могли сприймати роботів інакше, а діти просто не хотіли суперечити машинам.

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