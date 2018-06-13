Як роми вимушені ховатись від нападників та як вирішити їхню проблему: деталі інциденту

Нещодавно по всій Україні прокотилася хвиля погромів ромських таборів: у Києві, Львові, на Тернопільщині. Активісти виганяють кочовиків з самооблаштованих "осель" у парках, прибирають за ними сміття. Але, чи законні такі дії? Міжнародні експерти наполягають, що це порушення прав людини. Українська громадськість вимагає, щоби правоохоронці вирішили питання із самовільними захопленнями.

Василь – один з тих, хто жив в ромському таборі у Святошинському районі Києва. Сам заробітчанин із Закарпаття. Годує велику сім'ю, тож не цурається будь-якої роботи. Свого житла у місті не має, тож, каже, був змушений поселитися у лісному таборі, який розтрощили молодики.

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"Прибули наші представники разом з правоохоронними органами та домовились з ними, що вони впродовж 24 годин покинуть це місце", – сказав активіст Дмитро Москаленко.

Погроми таборів ромів відбуваються по всій Україні. Не обійшли стороною і парки Києва. Свої дії активісти пояснюють скаргами мешканців. Ті бідкаються, що ромів часто ловлять на крадіжках, а середовище, де вони облаштовують собі територію, одразу перетворюється на смітник, куди люди бояться заходити. Остання толока відбулась у парку Голосіївського лісництва. Після виселення ромів, близько 30 активістів взялися наводити там чистоту.

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Посуд, дитячі іграшки, одяг та інший непотріб – це все, що сьогодні нагадує про табір ромів, який існував тут ще минулого тижня. Саме цю галявину активісти прибирали від залишків, які мешканці парку залишили після себе. Молодики вивозили на звалище здебільшого громіздкі речі, тож поки назвати цю територію чистою дуже складно.



Роми окупували київський вокзал

У патрульній поліції лише розводять руками. З одного боку розгін – це порушення прав людини, з іншого – часто такі табори дійсно становлять небезпеку. До тогож шеф патрульних додає, що жоден із жителів Голосіївського табору за весь час так і не звернувся до правоохоронців зі скаргами.

Я вважаю, що це є порушенням прав людини, тому що люди можуть знаходитись вільно будь-де на території України і забороняти людям знаходитись у якомусь місці – це обмеження їх прав. Нищення майна цих людей також є правопорушенням,

– зазначив начальник Управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.

Погроми не вирішують проблему, табір скоріш за все переїде в інше місце, впевнений представник конгресу національних громад. Деякі роми кочують не від жаги до свіжого повітря, а через відсутність коштів, роботи та документів. Подібні дії активістів оцінюють лише як розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Ось так Василь зі своїми товаришами переїхав з лісу на площу перед залізничним вокзалом. На три дні табір "привітно" розгорнувся прямо перед очима гостей столиці. Але і там вони мешкали просто неба, доки до них не завітали невідомі.

Їх проганяють більшість людей, бо вони смітять. Їхні речі попалили, бо вони ходять просять, шкоди людям роблять, за це і проганяють,

– зазначила представниця ромської громади Роза.

Нині "Голосіївські" роми ховаються. За словами Василя, його сім'ю та друзів невідомі молодики напередодні гнали палицям з площі. Під сотню ромів розбіглися врізнобіч, а дехто взагалі переночував у поліції, аби нападники не могли до них дістатись. Люди думають, де жити далі. Одні чекають, поки ситуація стихне, аби повернутись до кочового способу життя. Інші – шукають нагоду потрапити додому на Закарпаття.