Як російські готелі готуються до ЧФ-2018
00:14, сьогодні 468 Читать новость на русском
На 5283,33 % калінінградський готель "Агора" підійняв ціни на проживання під час проведення чемпіонату світу із футболу.
Адміністрація "беззіркового" готелю на букінг-платформі за добову оренду виставила ціну майже у 130 тисяч рублів (129200 рублів) або майже 66 у гривнях.
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При тому, що максимальна вартість розміщення в одно чи двомісному номері до цього коштувала в 53 рази дешевше – 2 400 рублів (або 1 200 гривень). Серед особливостей готелю: безкоштовний інтернет, стоянка і спа-послуги.
За даними Ростуризму до чорного списку готелів, які невиправдано підняли ціни на час мундіалю, потрапили понад 40 готелів із п’яти регіонів.
Джерело: 24 Канал
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