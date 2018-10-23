Як "Шахтар" перемагав "Манчестер Сіті" у 2017 році: відео голів

Донецький "Шахтар" та англійський "Манчестер Сіті" вже зустрічалися на груповій стадії Ліги чемпіонів. Це було у 2017 році. Тоді команди обмінялися перемогами.

В Англії "Манчестер Сіті" без проблем переміг 2:0. У Харкові ж перемогу святкували "гірники" 2:1.

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Тоді за "Шахтар" забивали Бернард та Ісмаїлі. Однак у сьогоднішньому матчі вони не зіграють. Перший зараз виступає в Англії за "Евертон". Ісмаїлі ж хоч і надалі виступає за "Шахтар", але травмувався, і його участь під питанням.

Також варто відзначити, що минулорічний матч у Харкові відбувався у шостому турі. До цього "Манчестер Сіті" виграв п'ять матчів у групі і виконав завдання виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тож на матч у Харкові вийшло багато гравців, які не були основними у команді. Цього разу ситуація зовсім інша. Жодна з команд поки не гарантувала собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів, тож обом клубам потрібна лише перемога.

Відео голів "Шахтаря" у ворота "Манчестер Сіті" у 2017 році у Харкові