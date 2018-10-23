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      Як "Шахтар" перемагав "Манчестер Сіті" у 2017 році: відео голів

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      "Шахтар" переміг "Манчестер Сіті" 2:1
      "Шахтар" переміг "Манчестер Сіті" 2:1 / ФК "Шахтар"

      Донецький "Шахтар" та англійський "Манчестер Сіті" вже зустрічалися на груповій стадії Ліги чемпіонів. Це було у 2017 році. Тоді команди обмінялися перемогами.

      В Англії "Манчестер Сіті" без проблем переміг 2:0. У Харкові ж перемогу святкували "гірники" 2:1.

      Читайте також: Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

      Тоді за "Шахтар" забивали Бернард та Ісмаїлі. Однак у сьогоднішньому матчі вони не зіграють. Перший зараз виступає в Англії за "Евертон". Ісмаїлі ж хоч і надалі виступає за "Шахтар", але травмувався, і його участь під питанням.

      Також варто відзначити, що минулорічний матч у Харкові відбувався у шостому турі. До цього "Манчестер Сіті" виграв п'ять матчів у групі і виконав завдання виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тож на матч у Харкові вийшло багато гравців, які не були основними у команді. Цього разу ситуація зовсім інша. Жодна з команд поки не гарантувала собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів, тож обом клубам потрібна лише перемога.

      Відео голів "Шахтаря" у ворота "Манчестер Сіті" у 2017 році у Харкові

       

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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