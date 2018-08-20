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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Як швидко зняти свербіж від укусу комарів: 5 засобів

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Як швидко зняти свербіж від укусу комарів
Як швидко зняти свербіж від укусу комарів / pinterest.com

Щоб зняти свербіж та заспокоїти шкіру на місці укусу комара, зазвичай використовують традиційні народні засоби.

Тому, щоб зняти неприємні відчуття, необхідно використовувати ці засоби, пише Prevention.

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Медичний спирт

Лікарі пояснюють, що цей продукт зменшує свербіж від комарів і гістамінну реакцію», він "денатурує" білок з комариної слини, тобто усуває те, на що імунна реакція людини реагує сверблячкою.

Чим протирати укус комарів
Чим протирати укус комарів

Мазь з діючої речовиною гідрокортизону ацетат

Такі засоби пригнічують почервоніння і набрякання, що спричинені укусом. Потрібно використовувати ці мазі кілька разів на день.

Засоби з каламіном та оксидом цинку

Вони добре відомі протисвербіжними властивостями, ці засоби заспокоюють шкіру, знімають запалення та охолоджують. Наносити потрібно кілька разів ватним тампоном.

Холодна вода або лід

Прикладіть до місця укусу щось холодне, це дозволить запобігти набряканню і тимчасово зніме свербіж. Проте лід не зможе нейтралізувати слинні білки комахи.

Уражену ділянку протріть льодом
Уражену ділянку протріть льодом

Зубна паста

Також можна використати зубну пасту. Вона допоможе зупинити свербіж і зменшити набряк від укусу комах. Для цього трошки охолодіть гель та нанесіть на уражену ділянку.

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Теги: Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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