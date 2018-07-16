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Як смартфони впливають на навколишнє середовище: неочікувані фактори

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Як смартфони впливають на навколишнє середовище
Як смартфони впливають на навколишнє середовище / uk.etcetera.media

З кожним роком вплив смартфонів на навколишнє середовище лише погіршується. У 2007 році технології брали на себе 1% вуглецевого впливу на навколишнє середовище. При цьому за прогнозами, вже до 2040 ця цифра досягне 14%.

Про це йдеться у дослідженні університету МакМастер, пише fastcompany.com.

Справа в тому, що нові моделі смартфонів з'являються чи не щодня, показуючи все кращий функціонал. Природно, люди стали частіше змінювати свої мобільні пристрої. Згідно зі статистикою, середньостатистичний користувач змінює пристрій кожні два роки.

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При створенні нового смартфона викидається від 85 до 95% всього обсягу "технологічних викидів" діоксиду вуглецю протягом цих двох років. При цьому під час виробництва смартфонів з великими екранами в атмосферу викидається більше діоксиду вуглецю.

Так, Apple заявила, що при створенні iPhone 7 Plus в атмосферу було викинуто на 10% діоксиду вуглецю більше, ніж при виробництві iPhone 6. При цьому при створенні iPhone 6S в атмосферу було викинуто на 57% діоксиду вуглецю більше, ніж iPhone 4.

В той же час, повторно переробляється лише 1% пристроїв.

Чим небезпечний вуглецевий вплив? Цей газ має великий вплив на клімат планети, адже це один з парникових газів. Він поглинає і утримує інфрачервоне випромінювання з поверхні Землі, що призводить до підвищення температури на планеті. Зростання рівня цього газу в атмосфері Землі веде до посилення парникового ефекту, а в результаті – до незворотних змін клімату.

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Теги: Техно Екологія Смартфони
Джерело: 24 Канал
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